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拓渠道引人才 农村电商为乡村振兴注入新活力

人民网记者 李栋
2024年09月22日09:20 | 来源：人民网
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产业振兴是乡村振兴的重中之重，一头连着农村的发展，一头连着群众的幸福生活。当前，直播成了“新农活”，手机成了“新农具”，从拓展农产品销售渠道到吸引人才返乡创业，农村电商市场规模持续扩大，为乡村振兴注入了新活力。

近年来，我国电子商务蓬勃发展，新业态新模式不断涌现，电商平台在全球的影响力持续提高。在今年服贸会期间，商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国电子商务区域发展大数据分析报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，即时零售、直播电商、跨境电商、农村电商以及“AI+电商”等为我国电子商务发展注入新活力。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，电子商务拓宽农产品销售渠道，打破传统市场地域限制，使偏远地区的优质农产品能够直面全国乃至全球消费者，提升农产品附加值和市场竞争力；同时，电商平台对农产品品质的高标准要求，促使农户更加注重产品质量管理和品牌塑造，推动农业生产的精细化与专业化。而电商的数据反馈机制也为农业生产提供了科学依据。

让农村产业搭上电商快车，是促进农村消费、满足人民对美好生活向往的有力支撑。商务部数据显示：2023年，全国农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和0.59万亿元。

“每年从夏天开始，味美鲜香的中牟西瓜酱就卖爆了！”刚过去的中秋假期，在位于河南省中牟县的电商直播间内，主播王琪热情地推销当地的西瓜酱并与粉丝互动，“4个小时的直播就收获超1000单订单，销售额近4万元。”王琪说。

河南省商务厅相关负责人表示，今年上半年，据第三方平台监测，全省农村网络零售额881.13亿元，同比增长12.24%。其中，农产品网络零售额460.06亿元，同比增长13.02%。

乡村振兴，关键在人。广袤田野蕴藏着无限希望，乡土人才成了让希望变为现实的探路人。农村电商的蓬勃发展，带动的不仅仅是农产品“走出去”，同时带来的还有年轻人群“返回来”。

“饶河的生态好，农产品品质更好。”黑龙江省双鸭山市饶河县永乐村村民王帅，大学毕业后带着爱人选择了回乡创业。

“今年，最高的一场直播销售额11万元。”说起自己的成就，王帅言语中是藏不住的自豪。“去年将村里的蜂蜜卖到脱销，销售了1.4万单、20多吨。”

数据显示，目前，全县培育出像王帅一样的百万级粉丝主播15人，10万级粉丝以上的主播超过120人；全县乡镇在电商平台销售产品170余种，带动蜂蜜、大米等农特产品销量较同期增加80%以上。

《报告》显示，农村电商通过线上平台，拓宽农产品销售渠道，大幅提升农民收入水平。而直播电商把以前无人问津的“土货”变成现在质优价廉的“抢手货”，推动了农村产业链从生产、加工、包装到销售的全方位标准化、现代化升级。

从全国层面看，商务部等9部门《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》提出，用5年时间，“打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升。培育1万名左右农村电商带头人，农村电商就业创业带动能力进一步提高。”

“当前，各地推出务实举措，推动农村直播电商发展。”商务部相关负责人表示，下一步将大力发展直播电商等新业态，推动农村电商高质量发展，带动农产品上行和农民增收。

(责编：杨曦、高雷)
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