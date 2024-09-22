人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数实融合加速发展 业界探索人工智能新应用

2024年09月22日10:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月22日电 （记者夏晓伦）“数字形象配合裸眼3D技术进行动作表演，观众仿佛置身于一个由数字与实体交织而成的场景中。”近日，在北京昌平区拉斐特城堡举办的2024北京明潮千帆音乐节上，人工智能生成内容（AIGC）技术实现了在线下大型场景中应用。

在数字化时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，并逐渐渗透到各个领域，科技文化领域也不例外。人工智能的出现为文化产业带来了巨大的变革和创新机遇。

同时，随着计算机技术的不断进步，人工智能在图像识别、语音合成、自然语言处理等方面取得了显著的成果。这些技术的应用使得数字内容的创作和生产变得更加高效和多样化。例如，通过人工智能算法，可以快速生成逼真的图像、动画和音乐，为创作者提供了更多的灵感和可能性。

业内认为，在文化科技领域，AIGC 技术的应用具有重要意义。它不仅能够满足人们对于个性化、多样化文化内容的需求，还能够推动文化产业的升级和转型。虚拟人作为 AIGC 技术的一个重要应用方向，正逐渐成为文化娱乐领域的新宠。虚拟人可以通过人工智能技术赋予独特的个性和形象，能够与观众进行互动和交流，为人们带来全新的娱乐体验。

 据了解，在音乐节活动上，中影年年推出的四位虚拟人通过写实的表情、流畅的动作和与激情的演绎，其通过自主研发的Metaeco数字内容生产平台，打造出具有科幻元素的数字人形象。数字人通过中影年年AI算法加上open pose底层技术，直接生成精准、自然流畅的数字人动画。

业内人士表示，通过这次数字人登场，AIGC技术不仅展示了科技在艺术中的潜力，还体现了未来演艺行业的发展方向。虚拟人突破了传统的物理限制，能够通过AIGC技术与现实无缝融合。这一全新的表演形式使得虚拟人与真人的边界越来越模糊，未来的娱乐行业将更加多元化，虚拟人有望成为未来演艺产业中的核心组成部分。

有专家表示，AIGC 技术还在文化遗产保护、数字博物馆建设等方面发挥着重要作用。通过数字化技术，可以将珍贵的文化遗产进行数字化保存和展示，让更多人能够欣赏和了解到这些文化瑰宝。同时，人工智能技术还可以帮助学者对文化遗产进行研究和分析，挖掘其中的历史价值和文化内涵。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数实融合加速发展 业界探索人工智能新应用
　　人民网北京9月22日电 （记者夏晓伦）“数字形象配合裸眼3D技术进行动作表演，观众仿佛置身于一个由数字与实体交织而成的场景中。”近日，在北京昌平区拉斐特城堡举办的2024北京明潮千帆音乐节上，人工智能生成内容（AIGC）技术实现了在线下大型场景中应用。…
做好科技金融大文章 保险为科技成果转化提供保障服务
　　人民网北京9月22日电 （记者杜燕飞）科技创新，离不开金融活水浇灌。加强对科技型企业全生命周期的金融服务，被上升到越来越重要的高度。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部