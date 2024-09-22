人民网北京9月22日电 （记者夏晓伦）“数字形象配合裸眼3D技术进行动作表演，观众仿佛置身于一个由数字与实体交织而成的场景中。”近日，在北京昌平区拉斐特城堡举办的2024北京明潮千帆音乐节上，人工智能生成内容（AIGC）技术实现了在线下大型场景中应用。

在数字化时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，并逐渐渗透到各个领域，科技文化领域也不例外。人工智能的出现为文化产业带来了巨大的变革和创新机遇。

同时，随着计算机技术的不断进步，人工智能在图像识别、语音合成、自然语言处理等方面取得了显著的成果。这些技术的应用使得数字内容的创作和生产变得更加高效和多样化。例如，通过人工智能算法，可以快速生成逼真的图像、动画和音乐，为创作者提供了更多的灵感和可能性。

业内认为，在文化科技领域，AIGC 技术的应用具有重要意义。它不仅能够满足人们对于个性化、多样化文化内容的需求，还能够推动文化产业的升级和转型。虚拟人作为 AIGC 技术的一个重要应用方向，正逐渐成为文化娱乐领域的新宠。虚拟人可以通过人工智能技术赋予独特的个性和形象，能够与观众进行互动和交流，为人们带来全新的娱乐体验。

据了解，在音乐节活动上，中影年年推出的四位虚拟人通过写实的表情、流畅的动作和与激情的演绎，其通过自主研发的Metaeco数字内容生产平台，打造出具有科幻元素的数字人形象。数字人通过中影年年AI算法加上open pose底层技术，直接生成精准、自然流畅的数字人动画。

业内人士表示，通过这次数字人登场，AIGC技术不仅展示了科技在艺术中的潜力，还体现了未来演艺行业的发展方向。虚拟人突破了传统的物理限制，能够通过AIGC技术与现实无缝融合。这一全新的表演形式使得虚拟人与真人的边界越来越模糊，未来的娱乐行业将更加多元化，虚拟人有望成为未来演艺产业中的核心组成部分。

有专家表示，AIGC 技术还在文化遗产保护、数字博物馆建设等方面发挥着重要作用。通过数字化技术，可以将珍贵的文化遗产进行数字化保存和展示，让更多人能够欣赏和了解到这些文化瑰宝。同时，人工智能技术还可以帮助学者对文化遗产进行研究和分析，挖掘其中的历史价值和文化内涵。

(责编：杨曦、高雷)

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