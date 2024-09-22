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第十四届北京科学嘉年华 · 2024首都海归创新季在京举办

2024年09月22日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者夏晓伦）2024年9月20日，2024首都海归创新季Overseas’ Festival在北京首钢园开幕。中共中央对外联络部原副部长、第十二届全国政协委员于洪君在致辞中表示，科学技术是综合国力竞争的决定性因素。科技自立自强是一个国家核心竞争所在，是一个民族屹立于世界民族之林坚强有力的保障。期望留学人才在各个领域发挥引领作用，为科技强国建设贡献新力量。

北京市科学技术协会党组成员、副主席孟凡兴指出，近年来，北京市科协积极推动国家海外人才创新创业基地建设和国际科技人才集聚区建设，吸引了许多重要国际组织落户北京，支持首都科技工作者在重要的国际科技组织中任职履职，以海归为代表的特殊力量在国家科技治理中展示了强大的生命力。

中国留学人才发展基金会副理事长孙照华在致辞中表示，面对新一轮科技革命和产业变革，留学人员是改革浪潮中的先锋力量。人才作为科技第一生产力、第一资源、创新第一动力的重要枢纽和结合点，在推进中国式现代化的历史进程中发挥着龙头作用。同时，留学人员一直是推动我国经济社会发展的重要力量，大量优秀的留学人员在各个领域发挥着引领作用，在服务国家重大战略和区域高质量发展中彰显新作为，为中国式现代化提供更加有力的科技支撑、人才支撑、创新支撑。

“当代留学人员传承和弘扬留学报国精神，开拓创新，积极投身强国复兴伟业。在我国进一步加强高水平对外开放的进程中，从中央到地方不断优化吸引留学人员回国发展的政策与环境；留学人员融汇中西、联通中外，应充分利用政策红利，放大留学价值的独特优势，抓住国内产业发展机遇，积极投身到复兴中华、建设强国的浪潮之中。”孙照华说。

中国科学院人才交流开发中心党总支书记范秀芳表示，海归投资论坛作为中国海外留学归国人员的重要平台，聚焦海归科技创新成果转化、地方国际科技合作、人才交流、全球科技创新生态平台建设，探讨创新创业的最新需求和前沿技术，为广大海归人才提供了共同交流学习与合作的机会。希望大家共同努力，推动海归人才、前沿科技、资金资源等在国内落地生根，同时也希望以更加开放包容的胸怀，吸纳海归人才，汇聚海归人才，持续打造引才聚才的良好环境。

(责编：杨曦、高雷)
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