人民网北京9月22日电 （记者李栋）21日，在第七个“中国农民丰收节”到来之际，2024年“中国农民丰收节”全国供销合作社（湖北荆门）主题日活动在荆门市沙洋县曾集镇张池村举行。

本次活动以“盛世丰年 ‘荆’秋同庆”为主题，旨在展示供销合作社改革发展成果，展现新时代强农力量，搭建产销对接平台，活跃农村消费市场，弘扬中华农耕文明，致敬农民，礼赞丰收。

据介绍，本次活动分为“改革篇”“耕耘篇”“丰收篇”“欢庆篇”等4个展区，供销合作社改革发展成果展、湖北城乡供应链一体化服务平台展示、湖北供销合作社系统“三个十佳”典型案例展、长江农耕文明展、农业社会化服务展示展演、现代农业技术推广展示、省内外特色农副产品展示展销、湖北地方特色美食品鉴、传统民俗技艺展、农民趣味运动会等10项活动。

人气“聚”起来，消费“火”起来。在特色农副产品展示展销活动区，农副产品生产加工企业、农民专业合作社等负责人也向消费者热情地介绍着自家产品，吸引消费者驻足、抢购。

“今年联动中秋国庆等假日市场，以‘金秋消费季·供销合作社在行动’为主题，组织了30余场多元化产销对接和促消费活动，带动更多特色优质农产品走出原产地、走进大市场、走上市民餐桌。”供销合作社相关负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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