42.02万高斯！我国刷新水冷磁体世界纪录
2024年09月22日16:10 | 来源：新华社
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9月22日，中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心自主研制的水冷磁体成功产生42.02万高斯的稳态磁场，打破了2017年美国国家强磁场实验室水冷磁体创造的41.4万高斯的世界纪录。
稳态强磁场是开展物质科学前沿研究所需的一种极端实验条件，是推动重大科学发现的“利器”，强磁场技术已成为国际科技竞争的重要领域。
这一磁体的研制成功，将为科学家探索新现象、揭示新规律提供强大的实验条件，也将为我国建设更高场强的稳态磁体打下关键技术基础。
记者：张泉、陈诺
设计：赵怡宁
新华社国内部、新华社安徽分社联合出品
(责编：王静、卫嘉)
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