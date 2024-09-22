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我国特色航天营养保障体系建立 未来“太空餐桌”更丰富

2024年09月22日17:26 | 来源：新华网
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　　新华社杭州9月22日电（黄一宸、占康）记者22日从“第二届航天医学前沿论坛”获悉，目前我国已建立起特色航天营养保障体系，并着眼未来深空探测任务进行战略技术储备。

　　刚刚过去的中秋节，神舟十八号飞行乘组在中国空间站内除了品尝莲蓉馅的“太空月饼”，还分享了香辣羊肉、土豆牛肉、红烩猪排、奶香鸡米、马蹄糯米糕等——这是地面支持团队提前根据每名航天员的口味喜好准备的个性化“中秋大餐”。

　　“空间站阶段，我们突破了中式菜肴工程化关键技术，将中国菜搬上了‘太空餐桌’，让航天员远在太空也能享受到‘家的味道’。”中国航天员科研训练中心李莹辉介绍，我国还提升了精准营养调控技术，研制出精准的飞行营养供给量标准，以应对太空失重等引起的人体生理问题，全力保障航天员开展180天以上的健康飞行；突破了在轨功能性航天食品关键技术，研制了抗氧化、增强免疫力、缓解体力疲劳、调节肠道菌群等功能性航天食品，助力提升航天员在轨适应能力。

　　相较于空间站驻留，月面驻留面临着更大的补给挑战，远离地球使得补给成本增加、时效性降低。

　　中国航天员科研训练中心臧鹏表示，着眼未来深空探测任务战略技术储备，我国布局了在轨烹饪、地外生存新型食品创制关键技术研究，为未来长期地外生存提供基础保障条件。

(责编：宋心蕊、卫嘉)
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