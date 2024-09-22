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国能朔黄铁路黄万线实现电气化运营

2024年09月22日20:23 | 来源：新华社
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9月22日8时58分，一列由电力供应牵引下的满载4320吨清洁煤炭的列车缓缓驶出朔黄铁路黄骅南站，标志着朔黄铁路黄万线实现了电气化运营，为京津冀协同发展提供了更加清洁、便捷的铁路运输通道。

2024年9月22日，国能朔黄铁路黄万线实现电气化开通运营。（国能朔黄铁路公司供图）

2024年9月22日，国能朔黄铁路黄万线实现电气化开通运营。（国能朔黄铁路公司供图）

黄万线为国家I级单线铁路，南起黄骅南站，北至天津万家码头，年运输能力5100万吨，是一条以煤炭运输为主的货运专线。

据国能朔黄铁路公司黄万线电气化改造现场负责人李鹏介绍，黄万线电气化运营后，采用新型电力机车替代传统内燃机车牵引。来自陕西、内蒙古等地的优质煤炭资源可以通过电力机车的牵引直达天津港，减少了机车换挂时间，提升了作业效率，年运输能力提升300万吨，预计每年减少燃油消耗4.76万吨，减少二氧化碳排放量14.8万吨。

据介绍，此次实施的电气化改造，是助力区域“生态优先、绿色发展”的具体举措。（记者白林）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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