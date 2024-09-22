新华社郑州9月22日电 题：丰收节主场活动 农民迎来这些“新”

新华社记者马意翀、郑家宝

瓜果飘香粮满仓，在这个洋溢着丰收喜悦的时节，2024年中国农民丰收节全国主场活动9月22日在河南省开封市兰考县举办，中国亿万农民迎来了属于自己的节日。记者在活动现场采访了多位三农工作者。他们告诉记者，农民丰收节上展丰收、促丰收、助丰收……从田间到餐桌，从农户到企业，一批新模式、新装备、新技术，为乡村振兴注入了强劲动力。

22日上午，刚刚获得“河南省高素质农民创业创新大赛初创组一等奖”的河南赋农科技有限公司董事长王灵光告诉记者，公司托管服务的土地已经超过了16万亩。除了提供耕、种、管、收、储、销的全链条服务，还在十几年时间里培育了数百名职业农民。

“公司通过土地托管赋能三农发展，今年秋粮即将喜获丰收。科技赋农背景下新型农业经营主体逐步成为农业生产主力军，希望更多年轻人主动扎根农村，深度把握数智赋农发展趋势，壮大新型职业农民队伍。”王灵光说。

当天，河南省火车头农业技术有限公司展位前吸引了众多农民朋友前来咨询。销售经理张宏伟告诉记者，公司在本次丰收节上主要参展的是松土促根剂，这是一种有效的土壤改良产品，该产品对改良土壤、加深耕层、增肥地力、促进根系生长发育、提高农产品质量有一定的促进作用。

在会场一侧，一排排现代化的农业机械映入眼帘。记者注意到，多位农民朋友都在新乡市花溪科技股份有限公司生产的六道绳方捆机前驻足。公司销售部部长杨世生告诉记者，该方捆机可以使作业效率更高、草捆密实度更高，能用于各类牧草及作物秸秆的规模化收集打捆作业。

“该机器对于小麦、玉米、水稻、苜蓿草都可以使用。两年来种粮大户对机器性能评价很高。”杨世生说。

活动现场，兰考县葡萄架乡贺村集村党支部书记张树锋告诉记者，该村近年来积极推动蜜瓜产业发展，蜜瓜种植面积达到500亩，全村200多人从事相关产业，最近蜜瓜刚刚新鲜上市。

“我们从河南省农科院选育和引进了兰蜜28等优良蜜瓜品种，一斤兰考蜜瓜市场售价达七八元，村里生产的蜜瓜早在成熟之前都被预定好了。一亩地农户能挣1万多元。”张树锋说。

在农民丰收节会场，兰考县5G+高标准农田指挥调度平台的屏幕前人头攒动，通过大屏幕，兰考县仪封镇周边地块中的苗情、气象、病虫害、墒情等信息一目了然。中移物联网有限公司产品经理董继飞告诉记者，通过给农业农村等部门提供信息化的决策工具，可以实现县域范围内的农业资源调度与远程管理。

董继飞表示，未来公司将继续依托5G、物联网、大数据、人工智能等先进技术，深化与农业各环节融合应用，推动农业生产方式的根本性变革。同时将进一步拓展5G+农业的应用场景，提升农业生产效率与品质，助力实现农业可持续发展，为和美乡村建设贡献更多智慧与力量。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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