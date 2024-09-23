本报记者 孙 超

风吹稻浪，禾香阵阵。湖南桃源县江里溪村，三坪生态水稻种植专业合作社的600多亩双季晚稻陆续进入灌浆结实期。

村民刘丙辉操控无人机，加紧为晚稻增施叶面肥，“今年桃源遭遇自然灾害，但我们挺过来了！”

春节前后两轮冰灾、4月和6月两次洪水让桃源县损失惨重。“合作社的800亩早稻中，有550亩不同程度受灾。”眼瞅着很快就能进仓的稻谷遭了殃，合作社负责人刘继华心疼不已。

桃源县是全国粮食生产先进县，2023年完成粮食播种面积178.4万亩、总产逾15亿斤，连续多年位居湖南全省“双第一”。近年来，随着我国粮食作物农业保险政策不断扩面提标，桃源县的种粮农民用上了农业保险这一现代金融工具。

“没填几张表，30万元赔偿金很快就到了合作社账上。”刘继华悬着的心，终于落了地。

受灾的早稻因为有保险，基本实现了“保本”；中稻种植区域已经喜获丰收，稻米供不应求；晚稻长势喜人，丰收在望。前几年，合作社还自建了米厂，加工的绿色优质大米今年最高卖到20多元一斤。一番盘点下来，刘继华喜笑颜开。

让刘继华获益的保险，是我国正在全面实施的水稻完全成本保险。参保水稻的每亩保险金额参照生长期内所发生的完全成本确定，规模户为1100元，散户为900元。根据水稻出险时所处的不同生长期，每亩最高可以获得40%、75%、100%不等比例的赔偿金额。

保额定得高、赔偿方案细，种粮农民能否承担得起保费？

“保费的80%由各级财政承担，农户承担20%。百亩以下的散户每亩每季水稻只需要支付7.2元，百亩以上的规模户也只要8.8元。”桃源县财政局党组成员、总会计师刘新明介绍。

桃源县级财政每年投入近1500万元，为农险工作顺利推进提供强有力保障。桃源县委组织部利用湖南探索推行片长、组长、邻长“三长制”的契机，进村入户做农业保险政策宣讲，让好政策惠及更多农民。

“大灾理赔要快，我们采用理赔员、协赔员、农业专家定损到户的运作机制，以村为单位，一站式完成查勘、取样测产、协助农户抢收等工作。”中国人民财产保险股份有限公司桃源支公司经理朱伟介绍。

先赔付、再公示，批量投保农户免逐户报案……一系列简化流程手续的方案，让农户最大限度减少因灾损失。

“水把路都给淹了，没想到保险公司的查勘员开着皮卡到了田边，比我还先了解灾情。”说起这事，郑家驿镇的种粮大户张顺达直竖大拇指。

受灾的600亩早稻全都买了农业保险，33万元的赔付款几天就到了账，张顺达迅速投入晚稻再生产。再过几天，抢种的晚稻就能收获。初步测算，张顺达的合作社平均亩产相较正常年份基本持平。

党的二十届三中全会《决定》提出：“优化农业补贴政策体系，发展多层次农业保险。”不断完善的强农惠农富农支持制度，让张顺达种田的信心更足，“国家的好政策，是咱农民的‘定心丸’。”

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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