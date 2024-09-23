本报记者 郑少忠 周 欢

走进位于江西樟树市的仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”），宛若置身一座精致的中式园林——鸟鸣阵阵，流水潺潺，一幢幢飞檐翘角的仿古建筑映入眼帘。若不是闻到药香，或许会忘记这里是一座集研发、生产、物流等功能于一体的中医药产业科技园。

近年来，仁和集团致力于促进中医药传承创新发展，在科研、生产、流通等环节多点发力、链式布局，推动中医药事业和产业高质量发展。

钻研古方，提炼精华制药

“数据与古方‘二冬汤’一致！”

一纸检验检测报告让仁和集团研发总监李喜龙兴奋许久——历时7年研发的第一款经典名方产品二冬颗粒于今年5月顺利通过江西省药品检验检测研究院样品复核。

经典名方是历代名医临床经验总结的精华，对其研究及开发应用，是传承发展中医药文化的重要内容。2018年，国家中医药管理局发布《古代经典名方目录（第一批）》，“二冬汤”正是其中之一。

从“好方”到“好药”，传承贯穿始终。“在实验室阶段，研发团队通过查阅文献，分析处方中各味药的主要成分，并严格按照关键信息中的要求，制备基准样品，再与传统‘二冬汤’样品进行质量对比。”李喜龙说，二冬颗粒迈过获批上市第一关，为研发其他15个经典名方增添了信心。

四川三台县的麦冬、内蒙古阿拉善左旗和甘肃民勤县的甘草……翻开采购清单，二冬颗粒的8味药材，均购自道地产区。

“集团用于生产的中药材有上千味，遍布各地中药材道地产区、主产区，我们通过实地考察、产地直采等方式，保证药材质量稳定可靠、可追溯。”仁和集团采购总监陈剑波说。

在药品生产车间，药工们正将药粉均匀撒在圆形簸箕上，喷上一些水后端起簸箕，快速来回旋转晃动……不一会儿，药粉就变成了一粒粒细小的药丸。

“这是参茸黑锡丸，80粒仅有0.3克重，比油菜籽还小，通常需采用水泛丸制作这一传统技艺。”仁和集团工业委员会副主任康志华介绍，为确保药品质量，公司在一些制药关键工序仍坚持采用“切、片、筛、炒”等传统中药炮制技艺。

科技攻关，助力产品创新

拿起一只深色小瓶，仁和集团大健康研发技术负责人王小兰介绍：“这款药食同源酵素，是我们大健康领域的‘明星产品’。”

进军大健康市场，得益于科技创新。“我们攻克了本草发酵等多项技术难题，达到了98%纯植萃发酵，生产过程无需额外添加一滴水。”王小兰说。

聚焦产品创新，仁和集团加大保健食品、化妆品、医疗器械等领域的研发投入力度。“目前，在大健康领域，企业已拥有25个剂型、35条生产线、862个品种以及27项发明专利。”王小兰说。

科技创新助力老药“翻新”、剂型改良。在集团展厅里，参鹿补片、养血当归颗粒、大活络胶囊、蚝贝钙片等一批经过“翻新”的老药尤为亮眼。

“以参鹿补片为例，以前受限于生产工艺，产品未能规模化生产。后来，研发团队从研发设计、制备工艺、质量控制及产业化研究等方面进行改良，实现了批量化生产。”李喜龙介绍，近3年，该产品实现销售收入6.5亿元。

除了依托本地科研和人才资源，仁和集团还在上海、沈阳、成都、珠海等地搭建研发合作平台，形成一支博士硕士占比超60%的研发团队；与上海化工研究院有限公司联合打造高水平检测实验室；与中国中医科学院、中国科学院上海药物研究所、上海大学、暨南大学等科研院所建立深度合作；积极参与国家重点研发计划，获批多项国家火炬计划项目等，获新药证书53个，11家子公司被认定为高新技术企业……创新，已成为助力企业高质量发展的重要引擎。

数智融合，推动转型升级

来到丸剂生产恒温车间，透过玻璃窗可以看到，炼药机、制丸机、滚圆机等10余台套智能化设备一字排开，六味地黄丸、大活络丸等药品配料经过机器和坨、炼药、制丸、筛丸、打光等数十道工序，源源不断地送到下一环节。

仁和集团通过打造智慧工厂，实现了由传统制药向智能制药的转型升级。“中药生产制造不再是印象中的人工熬制，除了部分关键工序，生产过程基本实现自动化、数字化和在线控制。”康志华介绍。

“以前，大部分工序需要药工师傅根据经验和生产实际情况实时调控。现在，只要把药工师傅的经验‘输入’设备，就能自动运转，生产的药品颗粒均匀，药效更稳固。”康志华感触颇深。

目前，仁和集团建成的丸剂制剂、固体制剂、液体制剂等中药现代化技术智慧车间，年产值达38亿元。

樟树市是传统中药材集散地，仁和集团构建起“云仓储+云物流”智慧物流模式，提升医药流通、仓储配送的数字化、智能化水平。

进货线上，扫描机自动识别箱内药品信息；高架库中，全自动提升机在26100个货位间精准、流畅地转运货物；出货时，拆垛机器人自动出货、自动贴物流标签，日吞吐量可达10万件……在仁和智慧医药物流园，一整套药品智能仓储分拣配送系统，让企业彻底告别“肩拉背扛”的模式，相关工序作业效率提升80%，综合物流成本下降10%，库内存储能力提升100%。

与物流园一路之隔的数字电商园，同样科技感十足。“运用‘货到人拣选’系统，数字电商园日分拣量可达11万单，拣选准确率可达99.99%，减少30%人工投入。”仁和集团仓储物流管理中心规划运营经理闵欣介绍。

“2023年，我们集团销售收入达143.29亿元，上缴税收8.28亿元。”仁和集团董事长杨文龙说。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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