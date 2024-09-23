本报北京9月22日电 （记者欧阳洁）据海关统计：前8月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%。

据介绍，今年以来，我国经济运行持续回升向好。前8月，我国电子设备、运输设备等制造业进出口增速达到两位数。

从贸易方式看，前8月，我国一般贸易进出口18.46万亿元，增长4.6%，占我国外贸总值的64.6%。其中，出口10.82万亿元，增长8%；进口7.64万亿元，增长0.1%。同期，加工贸易进出口5.04万亿元，增长4.1%，占17.6%。

从贸易伙伴看，对东盟、欧盟、美国、韩国进出口增长。前8月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为4.5万亿元，增长10%，占我国外贸总值的15.7%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元，增长7%。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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