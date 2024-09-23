在河南兰考县举行的2024年中国农民丰收节全国主场活动现场展销会上，村民分享丰收的喜悦。

李新义摄（新华社发）

内蒙古呼和浩特市玉泉区通顺街小学的学生参加农耕趣味运动会。

丁根厚摄（影像中国）

在云南红河哈尼族彝族自治州个旧市卡房镇的旱地优质稻种植示范区，群众在田间舞起板凳龙庆祝丰收。

新华社记者 王静颐摄

本报兰考9月22日电 （记者常钦、张文豪）22日，2024年中国农民丰收节全国主场活动在河南开封兰考县举办。在主场活动现场，当地组织开展了丰富多彩的群众庆祝丰收联欢活动。

今年是第七个中国农民丰收节。丰收节以“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”为主题。据统计，全国各地累计开展3000多场次庆丰收活动，线上线下结合，吸引数亿人次关注参与，营造了全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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