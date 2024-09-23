本报北京9月22日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：8月份，全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。

分产业看，8月份，第一产业用电量149亿千瓦时，同比增长4.6%；第二产业用电量5679亿千瓦时，同比增长4%；第三产业用电量1903亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量1918亿千瓦时，同比增长23.7%。

1至8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%。分产业看，第一、第二、第三产业用电量分别同比增长7%、6.3%、11%；城乡居民生活用电量同比增长10.9%。

中国电力企业联合会相关负责人介绍，8月份，第二产业中的新能源车整车制造用电量同比增长49.3%，计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业、医药制造业等3个行业用电量增速均超过10%。8月份，城乡居民生活用电量同比增速比上月大幅提高17.8个百分点，受高温因素拉动显著。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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