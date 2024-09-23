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新疆昌吉回族自治州建立从种子到加工制品的番茄全产业链条

一个番茄的产业化之路（经济聚焦）

本报记者 李亚楠
2024年09月23日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇思源村，番茄收获机在采收成熟的加工番茄。
　　何 龙摄（影像中国）

　　核心阅读

　　采用订单合作模式，提高产量、助农增收；培育番茄加工企业，提升产品附加值；注重需求反馈、新品研发，不断优化产品供给……近年来，新疆昌吉州积极推动特色产业发展，番茄全产业链条不断完善。

　　

　　“配料只有番茄和水”“挖一勺可以直接泡水喝”……在社交媒体上，“新中式减脂餐”带火了来自新疆的番茄罐头。

　　新疆番茄行业协会副会长、新疆笑厨食品有限公司总经理俞春山介绍，今年国内加工番茄种植面积160万亩，其中135万亩在新疆。近日，记者前往新疆加工番茄主产区之一昌吉回族自治州，探究一个番茄从种子到加工制品的产业化之路。

　　种植：订单合作省心不少，每亩纯收入超过800元

　　“昨晚下了场雨，不过看这太阳，下午进地采收没问题！”昌吉州昌吉市阿什里哈萨克民族乡阿什里村番茄种植户徐斌，今年流转了2200亩地，种了4个品种的加工番茄，近期已经开始分批采收。“亩产大约能有8.5吨。”徐斌介绍。

　　由于和加工企业签订了番茄种植销售合同，企业负责确定品种、移栽种植、全程机械化等产前、产中、产后工作，徐斌只雇了12名管理员就能完成浇水、施肥等田间管理工作。“我种了20多年的加工番茄，早些年只种自家的地，种子自己买，亩产只有四五吨。现在企业不仅提供好种子，还负责教授种植技术，亩产提高很快。”徐斌说。

　　更重要的是，不管价格如何波动，徐斌都能有稳定的收入，“今年番茄丰收，虽然市场价格较往年有所下降，但我们可以按合同价格交付。”徐斌说，这种订单合作模式更让人省心的是，从买种苗到投入大型设备采收，都不需要自己操心，种植户只做一件事，就是想办法提高产量。

　　运输也越来越方便。徐斌说，过去由于采收时间长，加上往企业送还得排队，有时甚至番茄已经坏了还没送出去，损失不小。而现在，收得快送得也快，按照企业加工进度定好送货时间，当天采摘当天送，这方面的损失基本避免了，每亩纯收入超过800元。

　　目前，昌吉州加工番茄面积稳定在25万亩以上，其中绝大部分采用“企业+农户+订单”的产业经营模式，番茄产业年均产值在30亿元以上。

　　加工：年均生产番茄制品40万吨以上，占全新疆番茄制品产量的35%

　　在中粮屯河昌吉番茄制品有限公司，按照订单送来的番茄通过自动化卸料系统进入清洗池，经4级循环水清洗后进入生产车间。车间内，4条生产线24小时开足马力生产。

　　今年，该公司与昌吉市番茄种植户签订了4万亩地的收购合同，不仅确保了工厂加工原料充足，还保障了种植户的收益。

　　据介绍，中粮屯河昌吉番茄制品有限公司已经形成从种子到加工的产业链条。公司旗下的种业公司研发具有自主知识产权的番茄品种32个，市场占有率达到28%。“我们对加工番茄耕、种、管、收全流程的技术要点进行精准指导，开设番茄课堂，每年在新疆培训种植户5000余人次。”中粮屯河昌吉番茄制品有限公司副总经理吕兴东说。

　　公司内，调度人员通过中粮番茄信息化管理平台，掌握已入场交售总量、拉运车辆和采收机在线数等情况。“我们尽可能压缩原材料从采收到变成产品的时间，比如整个去皮番茄罐头，目前已经可以做到6小时锁鲜。”中粮屯河昌吉番茄制品有限公司党委书记禹刚说，信息化管理平台还能根据消费者对不同产品的需求，在最佳成熟期选择最合适的品种安排采收。

　　20多公里外的新疆笑厨食品有限公司内，智能化番茄加工厂已于8月全线投产。“我们今年计划收购加工番茄40万吨，签订订单面积4.5万亩，直接带动约100户加工番茄种植户增收。”俞春山说。

　　据统计，昌吉州已培育番茄加工企业25家，年均生产番茄制品40万吨以上，占全新疆番茄制品产量的35%。

　　销售：直面消费者需求，加大国内产品供给

　　新疆笑厨食品有限公司的智能化番茄加工厂内，公司的电商团队正在多个平台上展示产品。“现在我们有近200人的电商团队、16家线上店铺，销量最高时一个店铺一天销售100多万元。”俞春山介绍，线上销售的产品以罐头、调味品、饮料等日常产品为主。

　　据了解，新疆有90多家番茄加工企业，其中90%以上以生产大桶番茄酱为主。随着消费者需求升级，不少企业开始研发面向国内市场的新产品，拓宽线上销售渠道。

　　“现在国内很多消费者更关注营养健康，需要有新产品满足需求。”禹刚说，“对此，我们研发了番茄丁、番茄块、去皮番茄等产品。”

　　淘宝数据显示，近期淘工厂上新疆番茄罐头相关搜索量增长很快，与年初相比，涨幅超过1000%，日销售量也实现增长。

　　通过拓展线上销售渠道，企业获得了消费者需求、番茄行业发展趋势等数据化反馈，用于辅助新产品研发。禹刚说，根据消费者反馈，公司开发了比原来包装更小的产品，目前在天猫平台上更受欢迎。

　　随着淘工厂等国内零售电商加入，即食类番茄产品产量不断增加，中粮屯河番茄制品有限公司的小包装番茄丁、番茄罐头产量比去年增加约5倍。“未来这类产品的市场份额还将不断扩大，后续可能会有更多种植户和企业加入这个行业。”禹刚说。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月23日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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