本报北京9月22日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：据初步统计，2024年二季度末，我国金融业机构总资产为480.64万亿元，同比增长7.0%，其中，银行业机构总资产为433.10万亿元，同比增长6.6%；证券业机构总资产为13.75万亿元，同比下降0.1%；保险业机构总资产为33.80万亿元，同比增长15.7%。

同期，金融业机构负债为438.68万亿元，同比增长6.9%，其中，银行业机构负债为397.66万亿元，同比增长6.4%；证券业机构负债为10.26万亿元，同比下降1.8%；保险业机构负债为30.75万亿元，同比增长16.5%。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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