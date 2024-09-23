第二十七届京港洽谈会举行
开幕式签约金额超600亿元
2024年09月23日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月22日电 （记者王昊男、王洲）第二十七届北京·香港经济合作研讨洽谈会暨投资香港推介大会日前在京举行。
开幕式上，涵盖科技服务、金融、生物科技等12个重点领域的40个合作项目签约，签约金额609.8亿元。现场还发布了169个双向投资招商引资项目，招商总额416.5亿元，涉及空间资源、企业融资、科技合作、企业出海等四大类。
本届京港洽谈会首次设立“京津冀与粤港澳大湾区区域对话合作活动”。活动以“优势互补、协同开放，共促京津冀与粤港澳产业链供应链国际化发展”为主题，共吸引146家单位的200余人参会，发布了首批11家“京津冀与粤港澳企业合作会客厅”。
《 人民日报 》（ 2024年09月23日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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