广西壮族自治区党委书记 刘 宁 广西壮族自治区主席 蓝天立

金秋九月，朱槿绽放。在全党全国上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、喜迎新中国成立75周年之际，第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会”“峰会”），即将于9月24日至28日在美丽的绿城南宁举办。5700多万广西各族人民热忱欢迎海内外各界宾朋，共襄国际盛会、共促开放合作、共创美好未来。

习近平总书记对东博会、峰会高度重视、寄予厚望，曾在开幕式上发表重要致辞或致信祝贺时，就发挥好东博会、峰会平台作用，深化中国与东盟合作、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出一系列重要指示要求，强调用足用好中国—东盟博览会平台功能，为中国—东盟乃至东亚地区经贸合作全面发展发挥更大作用。2023年12月14日至15日，习近平总书记亲临广西考察，肯定广西工作，勉励广西解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，奋力谱写中国式现代化广西篇章，强调要持续扩大对内对外开放，积极服务建设中国—东盟命运共同体，深度融入共建“一带一路”。这为我们进一步办好东博会、峰会指明了方向、提供了遵循。

20年来，在中国和东盟国家领导人的战略引领下，由中国和东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、广西承办的东博会、峰会应运而生、因时而兴，在服务建设中国—东盟自由贸易区、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体和高质量共建“一带一路”中常办常新、越办越好，走过“黄金十年”“钻石十年”，迈入了“镶钻成冠”升级发展的新未来。

一是有力助推中国—东盟命运共同体建设不断取得新进展。前20届东博会、峰会，共有196位中外领导人、4100多位部长级贵宾和国际组织负责人出席，围绕贯彻《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》等，通过开幕大会、领导人会见、部长级磋商、多双边纪念活动等形式，增进战略互信，凝聚合作共识，发布《南宁宣言》《南宁共识》等近百份重要文件，有力助推中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范、成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

二是有力助推中国—东盟自由贸易区建设不断实现新突破。累计举办1000多场经贸活动，吸引130多万客商参展参会；创新举办制度型开放主题边会，助力扩大区域内规则、规制、管理、标准、商事等制度型开放合作，不断提升贸易投资自由化便利化水平；搭建“永不落幕”的交流合作平台，推动互联互通不断加速，经济融合持续加深，促进中国—东盟自由贸易区从1.0版向2.0版升级并迈向3.0版，中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年成为中国最大贸易伙伴。

三是有力助推中国—东盟各领域友好交流合作不断取得新成效。累计举办超过300场部长级高层会议论坛，建立起覆盖经贸、产能、港口、金融、海关、质检、农业、标准化等40多个领域的“10+1”合作机制，促成中越智慧口岸、中国—东盟信息港等重大战略落地实施，带动东盟国家标准化合作交流中心、中国—东盟检务信息交流中心等重要机制和机构落地，中国—东盟合作的“南宁渠道”越走越宽阔，文化旅游、教育科技、医疗卫生、新闻媒体、智库、青少年等人文交流日益密切，有力促进了各国民心相通。

四是有力助推区域经济一体化不断展现新气象。持续拓展平台功能，建立特邀合作伙伴机制，专设《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专题展区、“一带一路”展区，举办RCEP经贸合作工商高峰论坛、日韩企业广西行以及“一带一路”专题活动，邀请世界贸易组织、世界银行、联合国贸发会议等国际组织负责人出席盛会，吸引全球40多个国家和地区的企业参展参会，不断从服务中国—东盟“10+1”向RCEP和“一带一路”合作延伸，在更大范围、更高水平促进合作共赢。

五是有力助推广西开放发展不断开创新局面。借力东博会、峰会，2004年至2023年广西与东盟进出口额增长40倍，东盟连续24年成为广西第一大贸易伙伴。今年1—8月，广西与东盟进出口额同比增长21.8%。西部陆海新通道海铁联运班列已辐射我国18个省份73个市156个站点，通达世界100多个国家和地区的200多个港口。南宁国际通信业务出入口局获批设立，将有力促进“数字丝绸之路”建设。

今年是和平共处五项原则发表70周年，也是中国—东盟人文交流年。本届东博会、峰会深入贯彻落实习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和共建中国—东盟和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”重要倡议，贯彻落实党的二十届三中全会关于完善高水平对外开放体制机制的新部署新要求，以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，聚焦主业、聚焦东盟、聚焦实效，更好服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体和高质量共建“一带一路”。

向新而行，以质致远。本届东博会、峰会邀请马来西亚担任主题国，阿拉伯联合酋长国担任特邀合作伙伴，联合国工业发展组织首次参展，上海合作组织国家首次整体参展参会，哈萨克斯坦等国家的特色产品将集体亮相；新增战略新兴专题，新设东盟高新产品展区，集中展示数字技术、新能源、智能网联汽车、大健康等技术成果；首次启动中国—东盟青年领军者成长计划，开展青年交流互鉴的“未来工程”；首次举办澳大利亚企业广西行、侨商侨领广西行，继续举办日本企业广西行、RCEP经贸合作高端对话活动，助力RCEP全面实施；首次举办国际友城推介交流会、“一带一路”共建国家经贸合作对接等活动，推动高质量共建“一带一路”；优化云上东博会，建设东博会常设展示厅，让东博会服务功能从会期延伸到全年。我们坚信，本届盛会将创造更多商机，收获更多成果，共同开创更加繁荣美好的明天。

作为东博会、峰会的永久举办地，广西深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，抢抓RCEP高质量实施、中国—东盟自贸区3.0版谈判加快推进、国家大力支持新时代壮美广西建设等重大机遇，立足“一湾相挽十一国，良性互动东中西”的区位优势，持续扩大对内对外开放，加快建设“一区两地一园一通道”战略任务，突出抓好铸牢中华民族共同体意识示范区建设、着力打造国内国际双循环市场经营便利地和粤港澳大湾区重要战略腹地、深入推进以沿边临港产业园区为统领的各类园区建设、高水平共建以西部陆海新通道为牵引的面向东盟的国际大通道，与东盟共挽、与大湾区相融，打通开放发展的“任督二脉”，以高水平开放引领高质量发展，更好服务国家战略和对外开放大局。

亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来。我们愿与各方一道，以东博会、峰会为平台，携手并肩、共赴明天，为促进区域经济一体化、服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出新的更大贡献！

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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