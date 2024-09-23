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凝聚共识 突出实效

本届东博会将有四个新特点

2024年09月23日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁9月22日电  （记者庞革平）记者从中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）秘书处获悉：第二十一届东博会以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，将于9月24—28日在广西南宁举办。届时，将举办系列政商活动和配套的经贸活动。

　　本届东博会主要有以下四个方面的新特点：

　　一是凝聚共识。本届东博会将通过开幕式、双多边会见、政商对话等活动，围绕推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，以及中国—东盟自贸区3.0版重点领域、重大项目合作交流意见，形成新共识，推动中国—东盟友好关系深入发展。

　　二是突出实效。本届东博会将增加更多“小而美”“精而专”的经贸对接和新品首发首秀活动，加强招商引资互动，通过专业化推介促成更多合作。深化“平台+链”展会模式，围绕重点领域邀请链主企业以及上下游企业参展参会，举办多场供需对接、行业交流活动，促进产业链供应链国际合作。

　　三是拓展功能。本届东博会新增以服务新质生产力为主要内容的战略新兴专题，创新设置东博会、峰会常设展厅，利用云上东博会为企业提供预撮合和精准配对，“线上+线下”多元化服务中国—东盟经贸合作。首次举行展品评选活动，以东博会品牌赋能优质展品开拓市场。首次启动中国—东盟青年领军者成长计划，开展青年交流互鉴的“未来工程”。

　　四是扩大商机。本届东博会将邀请更多区域外国家参展参会，联合国工业发展组织首次参展；首次举办澳大利亚企业广西行、侨商侨领广西行，继续举办日本企业广西行、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）经贸合作高端对话活动，助力RCEP全面实施；首次举办“一带一路”友好城市交流大会、“一带一路”共建国家经贸合作对接等活动，推动高质量共建“一带一路”。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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