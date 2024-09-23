本报南宁9月22日电 （记者张云河）记者从中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）秘书处获悉：2024年恰逢中国—东盟人文交流年，第二十一届东博会将首次启动中国—东盟青年领军者成长计划，开展青年交流互鉴的“未来工程”。该计划旨在推动双方优秀青年深化交流合作，增进相互了解，凝聚思想共识，探讨务实合作。

据介绍，该计划以“对话+研学”的培养模式，遴选一批热爱中国—东盟合作事业的青年领军者。会期举办青年领军者圆桌对话会，邀请智库专家、企业家、商协会领袖等与青年领军者对话、交流、研讨，碰撞智慧，共谋未来。非会期举办研学培训、项目考察、经验分享、行业沙龙等多种活动，邀请相关行业领军人物授课，提升青年领军者的技能与素养，让他们在中国—东盟合作中发挥更大创造力、引领力。

该计划将培养一批具有国际视野、创新思维和实践能力的中国—东盟青年领军者，为双方的未来合作储备人才，为中国—东盟命运共同体的建设动员青年力量。通过增进中国和东盟国家青年间的交流，青年领军者将当好中国和东盟传统友好的接力者、践行者。同时，推动一批合作项目落地实施，为中国与东盟的经贸合作和区域发展注入新动力。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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