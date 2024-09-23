本报南宁9月22日电 （记者李维俊）记者从中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）秘书处获悉：为发挥东博会品牌赋能效应，助力更多的新特优产品获取商机，自第二十一届东博会起，每年会期将举办展品评选活动。本届东博会已开展对4000多件中外展品的初评，将筛选出1000件展品进入下一轮评审，最终评选出金奖、银奖、优秀设计奖和最高人气奖展品。

据悉，评选活动与专业机构合作，针对东博会特点“量身定制”评选标准、评选流程等；评审团队由10个东盟共办国家各推荐1—2名专家，与中国相关行业专家共同组成评审专家组，并通过线上线下相结合的评选方式，最终评出金奖、银奖、优秀设计奖和最高人气奖展品。

展品评选活动是推动东博会升级发展的一大创新举措，得到东盟各共办方的积极响应。获奖展品及企业将获得媒体平台、展会会刊、新品推广、全年线上展示、线下参展优惠等多项宣传和推广权益，助力获奖展品扩大市场。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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