本报记者 庞革平 祝佳祺

9月24日至28日，第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会”“峰会”）将在广西南宁举行。本届东博会、峰会以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，展示中国同东盟国家合作最新成果。自2010年1月全面建成至今，中国—东盟自由贸易区（CAFTA）为双方经贸合作带来累累硕果。

经贸合作新升级

8月24日，中马两国官方在马来西亚吉隆坡国际机场举行马来西亚鲜食榴莲出口中国首航仪式，是继2018年马来西亚冰冻整颗榴莲获准输华并通过东博会平台进入中国市场后，首次实现鲜食榴莲获准进入中国市场。

曾经，受限于运输、仓储等条件，产自东盟的热带水果难以大规模进入中国市场。随着中国—东盟自贸区建设深入推进，榴莲等水果进入中国市场更加高效便捷。

《西部陆海新通道总体规划》颁布实施5年来，广西不断加强西部陆海新通道基础设施建设。目前我国首条直通中越边境高铁——防城港市至东兴市铁路开通。建成运营8个运输机场，南宁机场国际货运航线基本实现东盟国家全覆盖，北部湾国际门户港承载能力持续强化。

中国出海行业从传统的基建、能源、矿产等，拓展到新能源、汽车制造、跨境电商、社交软件等领域。2013年以来，中国与东盟贸易年均增速7.5%，2023年双方贸易额达9117亿美元，中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴。中国与越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡等东盟国家的双方贸易规模均突破1000亿美元。今年1—7月，中国与东盟双方贸易额达到5520亿美元，同比增长7.7%，占同期中国外贸进出口总额的15.8%。

“中国坚持高水平对外开放，搭建东博会等经贸平台，推动共建‘一带一路’高质量发展，推动中国—东盟自贸区、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等不断发展，亚太地区特别是东盟直接受惠。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦说。

拓宽合作新领域

走进位于南宁五象新区的中国—东盟信息港数字经济展示中心，多块巨幅显示屏上，各类电子表格、三维图像与实时场景不断交汇闪现，展现着信息港在产业互联网、政企数字化和云通信服务三大领域推动实现“全链条、全要素、全场景”数字化转型取得的成效。

中国—东盟信息港2015年在当年东博会期间启动建设，目前已在9个东盟国家的数字政府、数字企业、数字产业、新型通信等领域开展了近20个项目，打造了一批面向东盟区域的国家级及自治区级互联网平台。在东博会多年助力下，包括中国—东盟信息港、中国—中南半岛经济走廊、中国—东盟港口城市合作网络等一批重点国际合作项目诞生。

2019年，中国—东盟自贸区“升级版”协定生效，“升级版”落实新一批服务贸易承诺，推动投资领域的实质性开放。随着双方加快3.0版谈判，具有全球竞争力的新兴产业集群在这一区域正加速形成。

数字经济、绿色经济是中国—东盟自贸区3.0版建设重点内容。中国与东盟国家经济互补性强，在数字经济、绿色经济领域合作前景广阔。

中国和东盟聚焦新能源汽车、锂电池、光伏等领域，将挖掘一批科技含量高、投资体量大、产业带动性强的合作项目，促进各方人员、物资、资金和信息高效流动，激发产业合作新动力。

北京大学国际关系学院教授翟崑说，在东博会推动下，中国和东盟正全面高效发挥双方合作机制效能，以3.0版谈判为契机，拓展经贸投资、数字转型、互联互通、清洁能源、应对气候变化等全方位合作。

展会迈上新台阶

6月，中国—东盟自贸区3.0版第七轮谈判在南宁举行。双方积极落实中国—东盟领导人会议共识，全面推进各领域谈判取得积极进展。

“第二十一届东博会将承前启后，进一步提升展会质效，凝聚更多共识，深化互利合作，进一步推动双方经贸合作迈上新台阶。”商务部副部长李飞说。

本届东博会由马来西亚担任主题国，展览规模近20万平方米，参展企业超3000家。

本届展期由4天延长到5天，增加一天公众开放日，让企业更充分接触市场，也让公众更好感受中国和东盟国家务实合作成果。同时，还优化了云上东博会，建设了东博会常设展示厅，统筹会期与平时、线上与线下、馆内与馆外的展览和经贸活动。

展览内容方面，本届东博会在原有商品贸易、投资合作、服务贸易、先进技术、魅力之城五大专题基础上，将新增战略新兴专题，集中展示数字技术、绿色低碳、新能源及智能网联汽车等新兴领域的最新动态和技术水平，形成六大专题展览新布局。

“这一创新举措，不仅适应当前科技和产业发展新趋势，更能精准聚焦自贸区3.0版谈判重点领域，为双方合作注入新的活力与动力。”东博会秘书处秘书长韦朝晖表示，东博会将继续发挥助推器作用，为推动贸易便利化、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体、促进区域经济一体化作出更多新的贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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