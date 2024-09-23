本报南宁9月22日电 （记者祝佳祺）记者从中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“峰会”）秘书处获悉：第二十一届峰会将于9月24—25日在广西南宁举办。峰会将围绕当前中国—东盟合作新趋势、新要求、新特点举办开幕式、全体会议（中国—东盟商界领袖论坛）及两场平行论坛，以及系列经贸配套活动。

中国—东盟商界领袖论坛上，中国贸促会将邀请中国与东盟各国商界领袖，聚焦西部陆海新通道建设、新质生产力和绿色经济等热点领域进行专题探讨，将发布《中国与东盟工商界共同推进中国—东盟产业链供应链稳定畅通南宁倡议》《中国—东盟商务与投资峰会升级发展规划（2025—2035）》《中国—东盟商务理事会关于中国—东盟经贸合作政策建议报告》等多项成果文件。

马来西亚政府高官将出席今年的马来西亚政府与中国企业CEO圆桌对话会，与中国企业CEO进行对话，通过面对面交流帮助中国企业了解东盟特别是马来西亚的投资政策，积极开拓海外市场。

中国—东盟商事法律论坛将邀请中国和东盟各国司法、仲裁、调解以及企业法务等法律人士开展深入探讨，完善国际商事纠纷多元化解机制，并发布《中国（广西）自由贸易试验区临时仲裁指南》，揭牌成立中国—东盟商事仲裁协作中心、广西驻境外知识产权服务站。

本届峰会期间，中国贸促会还将与商务部、广西壮族自治区人民政府共同举办东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会，推进区域开展产业链供应链国际合作。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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