王 观 张舒卉

财政支持改造更新后的四川南河国家湿地公园近日对外开放。

四川省广元市住房和城乡建设局供图

财税政策是推动绿色低碳发展的重要支撑，在支持污染防治与生态保护，促进企业节能降耗、绿色转型，带动绿色消费、倡导低碳生活等多方面，发挥着重要引导作用。

近日发布的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，“健全绿色转型财税政策。积极构建有利于促进绿色低碳发展和资源高效利用的财税政策体系”“完善绿色税制，全面推行水资源费改税，完善环境保护税征收体系”。当前，财税政策支持绿色发展取得哪些成效，下一步如何更好发挥财税政策杠杆作用？记者进行了采访。

强化资金保障，支持生态保护、污染防治

南河之畔，微风轻拂。经过数月改造，位于四川省广元市的四川南河国家湿地公园近日正式对外开放。改造后的西入口广场更加宽敞，一路行走，景色宜人，市民纷纷感叹“湿地公园变得更加敞亮大气”“环境更加舒适了”。

据了解，此次南河湿地公园改造，不仅围绕基础设施升级，进一步提升市民休闲游乐体验，还将湿地生态与海绵工程相融合，改造透水路面、雨水花园、湿地湿塘，实现雨水就地积存、滞蓄和消纳。

南河湿地公园综合提升改造项目是财政支持探索海绵城市建设发展模式，加快经济社会发展全面绿色转型的体现。

“近年来，我们着力强化财政资金保障，改善城乡生态环境质量，联合省住房和城乡建设厅开展省级海绵城市建设、城市生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设等相关工作。2022年至2023年，组织评选不超过30个城市（县城）为省级海绵城市建设示范城市，每年给予一定资金支持，截至目前已安排省级财政资金超10.55亿元。”四川省财政厅相关负责人介绍，今年计划评选10个省级城市更新重点城市（县城），3年给予地级城市最高1.5亿元、县级城市（含县城）最高9000万元资金支持，系统化推进排水防涝工程体系建设、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等，助力城市高质量发展。

“加快经济社会发展全面绿色转型，绿色财政发挥着重要作用。”北京国家会计学院副院长李旭红说，绿色财政主要包括绿色财政收入、绿色财政支出、绿色转移支付等，旨在通过财政资金的收入及支出双向发力，促进科技创新、节能减排、产业结构优化，推动绿色可持续发展。近年来，从中央到地方，绿色财政改革实践深入推进，取得了明显成效。

中央财政加强资源统筹，综合运用多种政策措施支持绿色低碳发展。据统计，近5年，中央财政安排大气、水、土壤污染防治资金约3000亿元，年均增长9％以上。今年，中央财政大气污染防治资金安排340亿元，继续支持北方地区冬季清洁取暖工作；水污染防治资金安排267亿元，加强大江大河、重要湖泊、重点海域保护治理；重点生态功能区转移支付安排1121亿元，引导地方加强生态保护。

各地因地制宜，积极探索完善绿色财政体制机制。云南进一步完善生态功能区转移支付制度，将生态功能价值、县域生态环境质量考核等纳入资金分配因素；浙江创新构建绿色发展财政奖补机制，将财政奖罚与地方政府努力程度、生态环境质量挂钩；黑龙江建立健全水、大气、森林、草原等重点生态要素省内横向补偿机制，奖优罚劣引导全省市县开展生态环境治理工作……

李旭红认为，用好财政资金助力全面绿色转型，还需继续积极探索创新横向的跨区域生态补偿机制，提升财政资金的使用效率，促进区域绿色协调发展。同时，财政预算及监督体制的改革应适应绿色低碳发展目标，形成科学有效的预算编制和监督机制，确保财政资金精准投放，最大限度发挥绿色财政资金效益。

发挥税收调节作用，引导企业绿色转型

坚持超低排放、开展节能降耗，华能重庆珞璜发电有限责任公司加大对环保技术和设备的改造升级。

企业转型、绿色发展，环境保护税的开征是一个重要动因。“当时，发电厂的火电机组负荷降低、煤耗提高、收益下降，企业面临很大压力。”企业财务负责人杨迎鸽说。

“我们将6台发电机组全部进行超低排放改造，并增设煤场防风抑尘网等，加大力度进行绿色转型。”杨迎鸽说。

效果立竿见影。2018年，珞璜发电产生的污染当量数比2017年下降73.1%，缴纳环境保护税214万元，与2017年缴纳的排污费796万元相比，降低了73%。

前后两笔账，让珞璜发电更加坚定了走绿色发展道路的信心。2020年，珞璜发电建成西南地区首个污泥耦合发电项目，做起城市污泥无害化处置。

“我们将城市污水中的污泥经过处理后，作为生物质燃料送入电厂锅炉与燃煤混烧发电。每吨污泥可产生相当于0.4吨普通燃料的效能，项目年处理湿污泥能力达40万吨。”杨迎鸽说，走绿色转型之路，让企业实现了环保效益与经济效益的双丰收。仅环境保护税，从2018年1月到2024年6月就减免了超过2500万元。

“目前，我国已逐步构建起以环境保护税为主体，以资源税为重点，以耕地占用税、城镇土地使用税、消费税等税种为辅助，并以其他税费优惠政策为补充的‘多税共治’‘多策组合’的绿色税收体系，在资源开采、生产、流通、排放等多环节发挥着抑制企业耗能与排污总量、鼓励企业节能减排的‘双向驱动’作用。”李旭红说。

绿色转型持续加快，带动绿色产业发展。增值税发票数据显示，1—7月，清洁能源发电销售收入同比增长12.1%，占电力生产行业销售收入比重为35.7%。

“降耗”工作有序推进，“治污”投入不断加大。增值税发票数据显示，1—7月，高耗能制造业销售收入占制造业比重为30.7%，较上年同期下降0.8个百分点；工业企业购进环境治理服务同比增长18%，企业加大环保投入的积极性越来越高。

中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣认为，下一步，面向绿色发展优化税制结构，应从扩大税收调控范围和增强调控力度两个方面着手，统筹降碳、减污、扩绿、增长等中长期目标，增强税收在资源节约、污染物减排等领域的作用。同时，需进一步研究各税种税收优惠政策之间的逻辑关联，从整体上提高税收政策体系与税制结构的匹配度。

促进绿色消费，倡导低碳生活方式

“家里想换个新冰箱，听说最近出了新政策，优惠力度不小，就过来看看。”在北京市朝阳区朝阳路苏宁易购商场，市民陈先生看中了一款挂牌价7699元的冰箱。

“这款冰箱厂家补贴后价格为5499元，因为属于一级能效商品，根据政府鼓励绿色智能消费品以旧换新政策，还能在5499元的基础上折扣20%。如果再使用相关平台的优惠券，最终到手价格在4100元左右。”导购员马明昊介绍。

以旧换新政策再加码，提振了居民消费信心。以北京为例，此次针对8类家电商品加大以旧换新补贴力度，与6月实施的政策相比，财政资金补贴范围扩大到支持一级和二级能效（水效），补贴标准提高到一级能效（水效）商品20%、二级能效（水效）商品15%。政策升级带动首批落地城市销售倍增，据统计，北京地区苏宁易购以旧换新销售同比增长7倍。

财税政策“礼包”，为家电市场注入了新动力，也进一步带动绿色出行。

“如今，国产新能源汽车在价格、使用成本上有优势，加上以旧换新、车购税减免等政策利好，新能源汽车成了很多家庭的‘心头好’。”哈尔滨博凯汽车销售服务有限公司负责人张灿说，公司近3个月销售新能源汽车近800台，与去年同期相比增长近67%。

“为引导公众绿色出行、支持新能源汽车发展，2022年以来，省财政下达奖补资金用于新能源充电基础设施建设。目前，全省电动汽车充电桩达41604个，电动汽车与充电桩比为1.95∶1，基本满足电动汽车充电需求，有力促进新能源产业健康平稳发展。”黑龙江省财政厅有关负责人说。

加大政府绿色采购力度，同样成为很多地方促进绿色产品推广应用、支持绿色低碳发展的重要方式。浙江加大强制采购、优先采购节能环保产品力度，节能环保产品采购规模占同类产品政府采购规模的比例达到80%以上；内蒙古自治区包头市探索政府绿色采购，将碳足迹管理相关要求纳入政府采购需求标准，鼓励采购人购买和使用低碳产品。

“今后，应继续健全绿色财政支出引导机制，有效运用绿色补贴、政府绿色采购等工具，促进新能源、新材料等技术的开发，引导市场及消费者坚持绿色投资、绿色消费。”李旭红说。

何代欣认为，从供给端，需积极鼓励绿色生产、抑制污染排放，加大企业所得税对生态文明建设的支持力度，鼓励企业开展环保节能投资和环保技术研发，同时针对特定环境污染品、资源消耗品进一步提高税率，有效规范相关主体的环境污染与资源消耗行为。从需求端，应鼓励绿色消费、遏制高消费，比如通过优化消费税征收范围和税率，充分发挥其对绿色生产和绿色消费的调节作用。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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