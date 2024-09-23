葛孟超

落实普惠信贷尽职免责制度，进一步完善银行业金融机构普惠信贷管理机制，推动普惠信贷持续健康发展

近期，为贯彻落实中央金融工作会议精神和国务院印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》要求，国家金融监督管理总局发布《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》（以下简称《通知》），进一步完善银行业金融机构普惠信贷管理机制，推动普惠信贷持续健康发展。

普惠信贷尽职免责工作，是指金融机构在普惠信贷业务出现风险后，经过有关工作流程，认定相关人员尽职履行职责的，免除其全部或部分责任。在实践中，小微企业、“三农”主体、个体工商户抗风险能力较弱、经营不确定性较大，贷款一旦出现坏账，基层信贷人员可能会被问责。因此，在发放普惠贷款时，他们容易有顾虑。《通知》进一步落实和完善普惠信贷尽职免责制度，激发基层信贷人员的内生动力，推动普惠信贷持续扩面增量。

尽职是免责的前提。金融是经营风险的行业，一些小微企业具有高成长性，短期内可能产生亏损，但长期发展向好；部分个体工商户虽然缺乏固定资产作为抵押物，但日常经营流水并不低。当前，这些经营主体理应是金融机构努力服务的对象。《通知》提出“鼓励担当、尽职免责、失职追责问责”的原则，就是鼓励基层信贷人员不断增强业务本领，基于全面了解和细致判断，既大胆又审慎地作出信贷决策。假如经手的普惠信贷业务产生风险，只要被认定已经“尽职履责”，基层信贷人员就应被免除全部或部分责任。同时，《通知》还扩大了普惠信贷尽职免责机制的适用对象，涵盖单户授信1000万元及以下的小型微型企业贷款和小微企业主、个体工商户经营性贷款等。这一规定将进一步增加基层信贷人员为企业和百姓服务、履职尽责的信心。

责任边界必须厘清。清晰明确的标准可以让基层信贷人员了解，哪些是不可触碰的“高压线”，哪些是必须坚守的底线。《通知》明确提出7类应免责情形，4类可减责、免责情形，7类不得免责情形。其中，应免责情形中提出，“信贷资产本金已还清、仅因少量欠息形成不良的”可以免责；可减责、免责情形中提出，“经办贷款的不良率未超过所在经营单位不良容忍度目标”的，可对相关人员视情况减责、免责。针对存在弄虚作假等失职或违规情节的，《通知》也明确不得免责。这些情形是金融监管部门充分考虑基层机构情况后总结得出的，具有较强的现实指导意义，为基层人员尽职免责提供了具体指引。

数据显示，截至7月末，我国普惠小微贷款余额32.1万亿元，同比增长17%；授信户数6239万户，已覆盖超过1/3的经营主体。《通知》的发布，将进一步推动普惠信贷扩面增量。下一步，金融监管部门可在推进政策落实上下功夫，引导和督促金融机构进一步细化优化尽职免责机制，将尽职免责、容错纠错等原则切实落到实处，让基层信贷人员消除顾虑，“敢贷”“愿贷”，引导金融活水滋养更多经营主体。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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