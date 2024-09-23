本报记者 屈信明

广西壮族自治区是我国蔗糖主产区。做强做大这一特色优势产业，对保障国家糖业安全、促进蔗农增收致富具有重要作用。近年来，广西加速推进糖业全产业链现代化转型，以数字化助力产业高质量发展。

金秋时节，走进广西崇左市江州区新和镇庆合村，一片片一人多高、油绿粗壮的甘蔗长势喜人。“再过两个月就是甘蔗成熟的季节。今年气候条件不错，加上数字化、精细化管理，甘蔗丰收在望。”在广西泛糖科技有限公司的甘蔗“数字农场”新和基地，蔗农黄李渊说。

黄李渊种甘蔗已有几十年，以往这项营生比较辛苦，收入也不高。“以前，我和妻子最多只能种20亩地，一年收入不到5万元。”他说。

近些年，情况有了变化。黄李渊说，广西泛糖科技有限公司建设数字蔗田，他把自家甘蔗地流转给企业，增加收入的同时，还能在家门口继续做蔗田管理，“有了数字化的农业管理设施，一个人能照看上千亩甘蔗地，产量也有明显提升，平均亩产量在6吨以上。在家门口就业，也方便我更好照顾家庭。”

泛糖科技总经理助理兼金融科技部总经理俸鑫说，散户种植缺乏规模效益、劳动力紧缺、供需信息不对称等，是甘蔗种植业的痛点。对此，泛糖科技发挥管理平台和技术优势，建设甘蔗“数字农场”，引入智能农机技术、水肥一体化、数字化种植管理等，依托大数据、物联网等技术手段，优化种蔗技术体系和管理模式，并探索“自营+合伙人”“村屯共建+糖厂合作”等生产合作模式。截至7月末，泛糖科技在新和镇建设甘蔗“数字农场”3200亩，助力提升生产效率。

每年11月，广西甘蔗榨季到来，上下游企业对资金需求比较高。数字化生产为相关经营主体带来融资“敲门砖”。“基于数字化平台的真实数据，金融机构能够高效掌握经营主体生产情况和金融需求，并更好进行贷后资金管理、货物监管，实现数据互信、信息共享、授信模型共建的产融一体化。”广发银行南宁民主支行负责人林展锋说。

俸鑫说，银行为泛糖科技持续提供融资服务，支持企业建设完善数字化平台。平台建成后与银行有关系统直连，助力银行在有效防范风险的前提下，为链上农业经营主体提供更精准、个性化的金融服务。截至7月末，泛糖科技打造的产融服务平台与5家银行建立了合作关系，累计有效授信突破6.7亿元。

“同时，我们综合运用由财政贴息的‘桂惠贷’金融产品、科技创新和技术改造再贷款等，降低融资成本，切实解决蔗农、贸易企业融资难、融资贵难题，以数字金融活水更好滋养糖业发展。”林展锋说。

“通过农业数字化平台，蔗农能够获得稳定订单以及银行授信、便利结算等服务，这有效保障了蔗农利益，种甘蔗更有甜头。”黄李渊说。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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