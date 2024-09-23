本报记者 王俊岭

在今年的“便民办税春风行动”中，国家税务总局防城港市税务局工作人员走进当地企业，对接企业需求，开展税收优惠政策精准“投递”，将最新政策、流程操作“点对点”宣传到户，让企业应享尽享税惠红利。图为该局工作人员近日来到广西壮族自治区防城港市榕鼎金属制品有限公司，了解企业生产情况，开展涉税辅导。

符 梦摄（人民视觉）

在国新办日前举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家税务总局相关负责人就税务领域最新情况作了介绍。数据显示，今年1至8月份，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元，为加快发展新质生产力增添动能。国家税务总局副局长饶立新说，全国税务系统将深入听取各方对深化税务领域改革的意见建议，全力推进各项税务工作取得新进展，更好提升服务高质量发展的能力和水平。

减税降费，优惠实实在在

税务工作有哪些新亮点？据饶立新介绍，今年以来，税务部门坚持依法依规组织税费收入，持续深化“政策找人”，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有重点地开展政策精准推送3.6亿户（人）次，推送各类税费优惠政策信息5.4亿条，确保结构性减税降费政策扎实落地。

个人所得税专项附加扣除政策带来了实实在在的优惠。“今年6月底结束的个税汇算清缴数据显示，2023年度全国约6700万人享受到了‘一老一小’个税专项附加扣除政策红利，减税规模超过700亿元，人均减税超1000元。其中，子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护减税分别约360亿元、290亿元和50亿元。政策覆盖面、减税规模、减税力度都是比较大的。”国家税务总局纳税服务司司长沈新国说。

结构性减税降费政策为制造业企业缓解经营压力、增强创新动力、激活发展潜力。增值税发票数据显示，今年1至8月份，中国高端装备制造业、高技术制造业销售收入占制造业销售收入比重分别为16.5%和15.6%，较上年同期分别提高0.5个和0.6个百分点。国家税务总局政策法规司司长戴诗友说，2018年至2023年，全国制造业累计新增减税降费及退税缓税缓费超4万亿元；2023年，33.3万户制造业企业享受研发费用加计扣除金额2.03万亿元。

“我们将持续聚焦民生关切，以更实举措促进税收政策红利充分释放。”沈新国说。

主动作为，提升服务效能

在实践中，税务部门充分发挥职能作用，简化办理流程、推动业务集成、拓展数据共享、增强部门联动，推动线上线下政务服务效能整体提升。

支持创新研发。在江苏丹阳，税务部门提供的“一对一”政策辅导让眼镜镜片生产企业获得感十足。“今年1至8月份，我们享受研发费用加计扣除约为720万元。这笔钱将进一步支持企业在防晒护目领域新产品的研发。”江苏汇鼎光学眼镜有限公司董事长焦飞宏说。

助力产品出海。今年前8个月，位于广西河池的都安乐宜电子玩具有限公司出口销售额突破6200万元，同比增长24%。该公司负责人说，当地税务部门主动靠前服务，积极指导企业用足用好出口退税政策。今年1至8月，企业有450多万元出口退税款到账，资金周转效率进一步提高。

解决创业难题。“我们村里新注册了商贸公司，对相关涉税业务和操作流程不熟悉，大伙儿心里有点打鼓。税务干部带来的‘开业第一课’现场培训演示，既有图片又有办税操作流程的操作手册，一看就懂，给我们解决了大问题。”在辽宁本溪，桓仁县沙尖子镇北沟村党支部书记刘永君说。

“我们将建立健全‘税企面对面’常态化沟通交流机制，推进全方位收集、高效率解决涉税涉费诉求，持续提升税费服务效能。”沈新国说。

整合资源，畅通要素流动

全国企业省际间贸易金额同比增长3%，全国税务部门为企业办理直接出口退税同比增长10.1%，高技术产业、知识产权（专利）密集型产业销售收入同比增长分别达到11.6%和8%……在发布会上，国家税务总局新闻发言人黄运通过分析1至8月税收数据，展示了经济高质量发展的最新动态。

如何切实发挥税收职能作用，营造良好的税收政策环境、税务执法环境、税费服务环境，更好推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置、市场潜力充分释放，服务全国统一大市场建设？

“我们加强对新出台政策文件的公平竞争审查，对妨碍统一市场与公平竞争的政策措施和涉及不平等对待企业的涉税法律法规政策，开展清理工作。2023年以来发布有关政策问答168个，联合相关部门或单独更新编制发布支持科技创新、促进制造业发展、推动协调发展等税收优惠政策指引13个。”饶立新举例说。

与此同时，国家税务总局还充分发挥部门协作优势、整合税费服务资源，着力构建完善跨境税费服务体系，为企业跨境投资提供有力支持。“截至目前，累计更新发布105份国别（地区）投资税收指南、包含99个涉税事项的‘走出去’税收指引、26个海外税收案例、50个跨境纳税人缴费人常见问题解答。”饶立新说。

国家税务总局表示，未来将进一步落实落细各项税费支持政策，全力护航各类企业创新发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经