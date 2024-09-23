原标题：网商银行大山雀亮相中国农民丰收节，卫星遥感为178万农户带来普惠金融服务

9月22日，秋分，第七个中国农民丰收节如约而至，全国主场活动在河南省开封市兰考县举办。网商银行大山雀卫星遥感风控系统亮相主会场，并公布金融助农最新成果：截至2024年8月底，“大山雀”已识别16大农产品产业，并帮助全国31个省、市、自治区的178万种植户获得普惠金融服务。

丰收节主会场，一位兰考农户体验大山雀卫星遥感风控系统

据了解，今年的农民丰收节由“致敬丰收”“致敬农民”“致敬农耕”3个板块组成，包括学用“千万工程”经验推进乡村建设成果展示、群众庆祝丰收联欢等系列活动。众多金融机构积极参与，展示农村金融的创新实践。

据了解，网商银行“大山雀”卫星遥感风控系统，通过深度学习等AI技术，解析卫星图像，识别农作物的种植面积、种类和长势，同时结合气候、地理位置、行业景气度等因素，利用风控模型预估产量和产值，给予农户精准的授信和合理的还款周期。

“通过技术攻坚，‘大山雀’在水稻、小麦、玉米等粮食作物的基础上，成功识别苹果、猕猴桃、柑橘、葡萄等经济作物，并具备了大棚、果园等形态的精准识别能力。目前，已经在农村金融中实际应用的有16种作物。”网商银行三农金融服务部总经理张成柱表示。

“大山雀”应用范围也在不断扩展。网商银行与农业农村部大数据发展中心联合建模，发起“农户秒贷”项目，运用“大山雀”卫星遥感风控系统与隐私计算技术，将三农数据引入金融风控，为农户提供手机上随借随还的信贷服务。2024年，该项目入选国家数据局“数据要素X”典型案例。

35岁的蔡春亮是获得服务的农户之一，他在陕西洛川承包了20亩苹果园，即将迎来丰收季。蔡春亮在网商银行有10万元贷款额度，平时买种子、买化肥农药，碰到手头钱不够了，他就支用一笔贷款。“手机点一点，放款速度快，让我不错过农时。”蔡春亮说。

在农村金融领域，网商银行还积极与各省农业厅及县域合作。河南省内乡县是网商银行第一个数字普惠金融的试点县，目前已合作河南省117个县区。截至2023年底，网商银行服务河南省超500万小微经营者和农户。

乡村振兴，人才是关键。网商银行还持续开展“乡村振兴带头人”行动，截至2023年底，累计向农业农村部评选的15位“十佳农民”提供1870万元的免息贷款支持，累计为全国各级政府推荐的2176 位“乡村带头人”提供4.2亿元的免息贷款支持。

“作为一家互联网银行，网商银行持续加强对偏远地区和金融服务薄弱区域的服务力度，坚守‘补充者’的错位发展路径。未来，我们将持续探索金融科技与农业生产深度融合，让更多农户享受到科技带来的普惠价值，助力乡村振兴行稳致远。”张成柱表示。

(责编：曹淼、李源)

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