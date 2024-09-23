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自然资源部发布68项海洋行业标准

2024年09月23日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部发布《全国海岛代码》等68项海洋行业标准，其中包括《海洋测风仪器检测方法（英文版）》等6项海洋行业标准英文版，自2024年12月1日起正式实施。这些标准均由全国海洋标准化技术委员会组织起草，主要面向新时代自然资源管理工作需求，指导海洋生态保护与修复，推动海洋经济高质量发展。

《全国海岛代码》等5项海域海岛管理领域的标准，旨在满足海岛管理科学化、现代化需要，保护海岛资源及生态环境，合理布局海岛开发利用，维护国家主权安全。

《海岸带生态系统减灾功能评估技术导则珊瑚礁》等14项海洋预警监测领域标准，将加快海洋观测监测工作的标准化进程，实现海洋观测监测工作科学化。《船载气溶胶激光雷达技术要求》等10项海洋调查领域标准，旨在规范海洋调查及管理活动，促进各项海洋调查任务顺利实施。《海水淡化系统水足迹评价通则》等13项海水淡化与综合利用领域标准，旨在优化海洋产业结构，推动海水淡化规模化应用。

《海洋生态分类》等8项海洋生态保护修复领域的标准，进一步构建我国海洋生态修复标准体系，促进海洋生态保护和修复健康可持续发展。《海洋生物资源碳库贡献调查与评估技术规程紫菜》等6项海洋碳汇领域标准，旨在充分挖掘海洋生物的碳汇潜力，提升我国碳交易能力。

《海洋测风仪器检测方法（英文版）》等6项海洋行业标准英文版的发布，旨在促进海洋标准国际化，推动标准在国家地区之间互认，为优化全球海洋行业标准治理贡献“中国智慧”。

《海洋经济调查海洋工程调查技术规范》等2项海洋经济领域标准，旨在优化海洋经济产业结构，规范海洋经济调查工作程序，推进海洋产品产业化。

《海底地名命名制图技术要求》等3项深海大洋考察领域标准，旨在规范我国海底地名命名及专题图件编制工作。海洋极地科考领域标准《极地生态环境监测规范》可确保监测方法的统一，保障调查数据准确可靠。

(责编：杨曦、吕骞)
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