本报记者 丁一鸣 常河

原标题：我国稳态强磁场刷新水冷磁体纪录

22日，中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心自主研制的水冷磁体产生了42.02万高斯（即42.02特斯拉）的稳态磁场，打破了2017年由美国国家强磁场实验室水冷磁体产生的41.4万高斯的世界纪录，成为国际强磁场水冷磁体技术发展新的里程碑。新纪录的产生，得益于我国稳态强磁场实验装置的建设运行，2022年该装置混合磁体曾成功创造45.22万高斯的世界稳态磁场纪录。

在中国科学院和安徽省联合科研攻关项目的支持下，经过近4年不懈努力，强磁场技术研究团队创新磁体结构、优化制造工艺，最终在32.3兆瓦的电源功率下产生42.02万高斯的稳态磁场，标志着我国乃至世界强磁场水冷磁体技术发展的新高峰。据介绍，地球磁场约为0.5高斯，42.02万高斯相当于地球磁场的80多万倍。这一磁体的研制成功不仅更好满足了科研用户对快捷调控的稳态强磁场的实际需求，为科学家探索新现象、揭示新规律提供了强大的实验条件，更为我国建设更高场强的稳态磁体奠定了一项关键技术基础。

稳态强磁场磁体分为三种类型，即水冷磁体、超导磁体以及由水冷磁体和超导磁体组合的混合磁体。水冷磁体是科学家最早使用的磁体类型，磁场调控灵活快捷，且具有能够产生磁场强度迄今远高于超导磁体的优势，为物质科学研究提供了可靠和高效的实验条件。

强磁场科学中心学术主任匡光力研究员将稳态强磁场技术的发展形象地比作乒乓球赛场上的竞技，“水冷磁体、超导磁体都是‘单打高手’，混合磁体是‘混双组合’，2022年我们曾以综合优势问鼎‘混双冠军’，今天我们在这一领域又有了新的突破，拿下一项‘单打冠军’。”

稳态强磁场是物质科学研究需要的一种极端实验条件，是推动重大科学发现的“利器”。数十年来，全球科学家在稳态强磁场条件下的科学研究取得了诸多重大科研成果，先后有10多项科研成果获得诺贝尔奖。因此，强磁场技术的发展成为国际科技竞争的重要领域，目前国际上有五大稳态强磁场实验室，分布于美国、法国、荷兰、日本和我国合肥。

(责编：罗知之、陈键)

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