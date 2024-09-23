肖 伟

原标题：秋分已至丰收在望 多家上市公司推动农业增效农民增收

2024年9月22日秋分，也是第七个中国农民丰收节。今年，多地克服较为严重的自然灾害等不利影响，实现夏粮增产、早稻稳产，全年粮食有望再获丰收，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。《证券日报》记者采访了解到，近年来，多家上市公司在“良机、良种、良田”等方面贡献力量，推动农业增效和农民增收。

正是秋收时节，一拖股份安排营销团队走进千万农户家庭，开展用户座谈会活动，在推荐农机的同时，也为农户讲解农机知识，收集用户反馈意见，还和农户结成帮扶对子，形成管理闭环。张本顺是湖南省岳阳市的农机用户，他向《证券日报》记者表示：“从早期的履带式拖拉机开始，我就是一拖股份的用户，现在又用上了效率更高、成本更低的混动轮式拖拉机，还有农机补贴相助，更坚定了我走‘以良机创高产，以高产增收入’之路的信心。”

为推动农机高质量发展，一拖股份高度重视人才的招纳和培养。9月14日至9月22日，一拖股份在全国多个高校展开校园招聘活动，接纳有志于农机生产事业的学子们投身其中。一拖股份人事招聘专员龙葵向《证券日报》记者表示：“公司招聘范围较广，涉及机械设计、电气自动化、内燃系统、钣金加工、仪器仪表、无人设备等领域，对于市场营销、国际贸易、小语种翻译等类型的人才也颇为重视。近年来，我国先进农机在国外市场中认可度节节攀升，相关产品出口已成规模。”

在一拖股份、中联重科、铁建重工等上市公司提供优良农机的同时，以隆平高科、丰乐种业、登海种业、神农种业为代表的种业上市公司也致力于向农户提供优良种子，共同助力农业增效和农民增收。一位农林牧渔行业分析师向《证券日报》记者表示：“当前，种子在我国粮食增产中的贡献率约为45%，种业上市公司正积极采用生物育种技术，加大高产优质种子的供给。生物育种技术除了能提升单产之外，还有利于提高农作物的抗逆性和抗病虫害等能力，增厚农民收益，提升农业效率。”

三一重工、山河智能、青龙管业等上市公司也为高产农田建设提供了工程机械、输水管道等关键设备和配件，夯实农田增产的基础。湖南海利则正在加大力度，推进农药产能建设落地。湖南海利董秘刘洪波向《证券日报》记者介绍项目进展情况：“今年我们落实多个项目建设工作，目前已取得实质性进展。其中，宁夏一期项目部分装置已于近日一次性试车成功，生产出合格产品，设备运行良好，产品指标合格；贵溪一期项目丁硫克百威、甲基嘧啶磷生产装置稳定运行，正积极推进贵溪二期项目的遴选、产品研发、市场调研和项目备案。此外，公司正与第三方一道开展新项目研发与生产合作。”

(责编：罗知之、陈键)

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