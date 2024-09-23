人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

秋分已至丰收在望 多家上市公司推动农业增效农民增收

肖 伟
2024年09月23日09:12 | 来源：证券日报
小字号

原标题：秋分已至丰收在望 多家上市公司推动农业增效农民增收

2024年9月22日秋分，也是第七个中国农民丰收节。今年，多地克服较为严重的自然灾害等不利影响，实现夏粮增产、早稻稳产，全年粮食有望再获丰收，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。《证券日报》记者采访了解到，近年来，多家上市公司在“良机、良种、良田”等方面贡献力量，推动农业增效和农民增收。

正是秋收时节，一拖股份安排营销团队走进千万农户家庭，开展用户座谈会活动，在推荐农机的同时，也为农户讲解农机知识，收集用户反馈意见，还和农户结成帮扶对子，形成管理闭环。张本顺是湖南省岳阳市的农机用户，他向《证券日报》记者表示：“从早期的履带式拖拉机开始，我就是一拖股份的用户，现在又用上了效率更高、成本更低的混动轮式拖拉机，还有农机补贴相助，更坚定了我走‘以良机创高产，以高产增收入’之路的信心。”

为推动农机高质量发展，一拖股份高度重视人才的招纳和培养。9月14日至9月22日，一拖股份在全国多个高校展开校园招聘活动，接纳有志于农机生产事业的学子们投身其中。一拖股份人事招聘专员龙葵向《证券日报》记者表示：“公司招聘范围较广，涉及机械设计、电气自动化、内燃系统、钣金加工、仪器仪表、无人设备等领域，对于市场营销、国际贸易、小语种翻译等类型的人才也颇为重视。近年来，我国先进农机在国外市场中认可度节节攀升，相关产品出口已成规模。”

在一拖股份、中联重科、铁建重工等上市公司提供优良农机的同时，以隆平高科、丰乐种业、登海种业、神农种业为代表的种业上市公司也致力于向农户提供优良种子，共同助力农业增效和农民增收。一位农林牧渔行业分析师向《证券日报》记者表示：“当前，种子在我国粮食增产中的贡献率约为45%，种业上市公司正积极采用生物育种技术，加大高产优质种子的供给。生物育种技术除了能提升单产之外，还有利于提高农作物的抗逆性和抗病虫害等能力，增厚农民收益，提升农业效率。”

三一重工、山河智能、青龙管业等上市公司也为高产农田建设提供了工程机械、输水管道等关键设备和配件，夯实农田增产的基础。湖南海利则正在加大力度，推进农药产能建设落地。湖南海利董秘刘洪波向《证券日报》记者介绍项目进展情况：“今年我们落实多个项目建设工作，目前已取得实质性进展。其中，宁夏一期项目部分装置已于近日一次性试车成功，生产出合格产品，设备运行良好，产品指标合格；贵溪一期项目丁硫克百威、甲基嘧啶磷生产装置稳定运行，正积极推进贵溪二期项目的遴选、产品研发、市场调研和项目备案。此外，公司正与第三方一道开展新项目研发与生产合作。”

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：深化生态文明体制改革 全面推进美丽中国建设
　　人民网北京9月22日电 （唐佳）9月21日，由生态环境部环境与经济政策研究中心主办的“中国环境战略与政策学术年会”在京召开。参会嘉宾表示，要准确把握深化生态文明体制改革的重大意义和目标任务，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。…
山川画卷，防火之责——守护国家公园
　　国家公园是自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的自然生态空间，是中国最美国土。为了守护好这片珍贵的绿色家园，国家林草局国家公园中心携手防火宣传员林家川，共同呼吁每位到访者，严格遵守防火规定，不要让国家公园的一草一木受到火灾的威胁，共同守护我们的美丽家园。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部