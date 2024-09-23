人民网北京9月23日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月21日8时，万家寨水库回蓄至954米，转入发电运用，标志着2024年黄河上中游重点水库联合排沙调度运用正式结束，历时约16天。

据悉，为恢复黄河上中游重点水库库容，保证水库功能正常发挥，水利部指导黄河水利委员会利用宁蒙河段停止灌溉时机，于9月5日20时起联合调度黄河上游龙羊峡、刘家峡水库，塑造兰州站1800立方米每秒流量过程约8天，同时联动调度黄河上中游干流的沙坡头、青铜峡、海勃湾、万家寨、龙口等重点水库排沙运用。此次联合排沙调度期间，沙坡头、青铜峡、海勃湾、万家寨和龙口水库等5库合计排沙1.44亿吨，其中库区冲刷泥沙合计6790万吨，水库排沙减淤效果显著。

为做好此次联合排沙调度工作，水利部黄河水利委员会按照安全可控、统筹兼顾的原则，以水库河道泥沙联合调度、多年调节技术为支撑，根据最新水库河道边界条件，结合来水预测，组织编制了《2024年黄河上中游重点水库联合排沙调度方案》。联合排沙调度期间，滚动监测预报上游雨水情，科学调度龙羊峡、刘家峡水库及上游干支流重要梯级水电站，精细凑泄兰州站1800立方米每秒流量过程，密切跟踪重点水库排沙情况，派出工作组前往甘肃、内蒙古重点河段现场查勘水库调度和河道大流量过程演进等，督促指导地方做好水库调度、河道巡查防守等工作，有力保障了排沙安全有序进行。

(责编：王仁宏、吕骞)

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