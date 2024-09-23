原标题：添可2024新品发布会，让智能家电成为“美好家”的具象表达

家居美学，在于自然和谐、个性色彩、智慧空间的有机融合。对添可而言，家电不再是简单的功能堆砌，而是对“美好家”的生动诠释与具象展现。9月19日，添可以“万物新生，智领美好家”为主题，于上海浦东美术馆举办2024年度新品发布会。

会上，添可凭借对智能家电与家居设计领域的深刻洞察，全新发布了芙万Art Station智能洗地机、芙万Artist洗地机、饮万水纪元净热冷一体机等代表了添可全新发展理念的高端旗舰产品。此次发布会，添可首次将智能家电产品融为家的一部分，标志着其向家居美学的新探索。

家电“为家而生”，一次对家居美学的新诠释

随着消费者对居家环境美学追求的日益增强，家居之美并不是单一的元素堆砌，而是一种系统整合的精妙平衡与艺术展现。在这一背景下，高端智能家电品牌添可，用自主创新推动行业发展至美学与效能并重的全新高度。

在智能地面清洁领域的发展过程中，添可一次次发挥了重要引领作用。2022年，添可发明出了自动上下水洗地机：芙万Station，实现了洗地机“不倒污水不脏手”。而本次添可重磅发布首台“为家而生”的洗地机：芙万Art Station美学空间站，则正式宣告了添可向家居美学领域的进军。对于添可而言，一台洗地机不只是家电单品，更会融入为家的一部分，为家创造更多美感、带来更多美好。

芙万Art Station美学空间站设计灵感来自古人“天圆地方”的智慧。方圆互融之间，激发和谐美感。小小方圆，即囊括宇宙万物。方，则严谨有序；圆，则灵动圆满。方圆共进，空间动静皆宜，生活顺遂美满。

在细节之处，芙万Art Station更显匠心独运。香槟金流光外观，在光影交错间营造出非凡质感；航空铝材电池舱，触感高端奢华；占地仅0.1㎡的精巧设计，能够完美嵌入各种家居环境，严丝合缝，和谐共生。无论是古典雅致风，还是现代简约风，芙万Art Station都能与之相得益彰，共同演绎出中式家庭独有的和谐之道。

本次添可发布的另一款芙万Artist系列产品同样是彰显美学设计的诚意之作。相较于嵌入放置的芙万Art Station，芙万Artist系列则能够优雅地融入家中的每一个角落，成为随心所欲的家居点睛之笔。芙万Artist系列设计灵感来自北极光，月岩灰配色承袭天地自然之韵，浑然天成。AI极光灯灵动变频，IMD水晶层炫色微光，更增添了未来感十足的科技光彩。

套系的嵌入、智能的体验、美学的享受，添可把天地之间的美感，还原在每一个值得珍视的家。在这个空间里，每一处喜欢、每一寸细节都透露着对美好的追求，让人切实感受到“定定心心”的幸福。

“0.1m2集成清洁中心”，一种对洗地产品的再定义

芙万Art Station美学空间站，不仅是美学先锋，更是代表添可洗地科技的巅峰之作。这次新品发布也意味着添可将打开集成清洁中心新赛道，再次以开创者的身份引领行业发展。

在产品功能层面，添可持续精研技术，深刻满足了用户对清洁体验的极致需求。芙万Art Station搭载了添可首创的“前置多层捕获0缠毛”技术，抓毛钢齿采用航空级磁力研磨工艺，彻底解决了毛发缠绕问题；面对洗地机停机后总会残留水渍的行业难题，芙万Art Station轻松上演水渍“消失术”，每次清洁结束后机身自动回退，同时持续劲吸，消除洗地机停机刹那带来的水回流，清洁全程无水渍；在提升操作性上，添可创造性将陀螺仪运用于洗地机，毫秒级检测洗地姿态和扭转角度，更灵活、更稳定、更可靠。中央智驱全向扭转，AI感应洗地力道与扭转角度，实时精算匹配最佳力度。内置电机驱动小轮旋转，实现了全向丝滑助力。

芙万Art Station重新定义了空间站产品的新标准。占地0.1平方米，能够实现自动加水、自动添加清洁液、自动排污、热水自清洁、冲洗污水桶、高温全链速干、充电、除菌、智能人机交互8大功能于一体，真正做到了“拿起即用，放下即净”的全托管式清洁体验。

为了精准应对现代家庭多样化的清洁挑战，芙万Art Station创新性地采用了可拆式动力源，能够灵活搭配添可布艺清洗机或宠物理毛器等专用配件，轻松应对从地面到布艺家具，再到宠物护理的全方位清洁需求，实现了清洁解决方案的个性化与定制化，让清洁体验量身定制。

对于基站式洗地机，维护基站是用户经常面临的难题，很多市面上能够上下水的洗地机多需要用户手动清理污水箱，基站容易藏污纳垢、产生异味。芙万Art Station创新模拟洗碗机净洗技术：预洗、精洗、自洁，整机洗三遍，从外到内，全站深度自清洁，全舱透洗，杜绝异味隐患。

从自动上下水的空间站洗地机，到迈入前装市场，再到“0.1㎡集成清洁中心”，添可始终紧跟用户需求变化，也以自身创新实践持续引领行业发展，真正实现了1站全能。

破圈家居市场，一条与自己较量的新赛道

2018年添可品牌正式成立，6年来，添可始终将自己作为唯一的“对手”，不断开拓无人之境，发现崭新的赛道，再一次次实现自我超越。

在从0到1时，添可开创了洗地机品类，颠覆了中国家庭清洁观；而在从1到N时，添可凭借专业的态度与持续的创新，不断推陈出新——无论是开辟出食万这一第二增长极，还是此次跨越性地进入更广阔的家居市场，添可深知，在智能家电的红海市场中，唯有创新才能开辟出新的天地。也只有创新才能为用户带来真正的“美好家”。

方圆智慧，成人之美。美好的家，是由无数短暂且不经意的美妙瞬间构成。添可白科技，是带着贴近人心的温度，让更多微小而确定的幸福，被一一实现。在生活的空间中，添可将与全球更多家庭一起，去发现更多脚踏实地的幸福，创造更多“居家小确幸”。

(责编：曹淼、李源)

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