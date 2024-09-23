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水利部会商部署强降雨洪水防御工作

2024年09月23日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （欧阳易佳）中国气象局消息，受冷空气和季风槽共同影响，9月23日至25日，华南沿海、江南东南部等地有持续性强降雨过程，广东、广西南部、海南岛、福建、台湾岛等地的部分地区有大到暴雨，广东沿海、海南岛、福建东部等局地有大暴雨或特大暴雨。水利部预报，浙江椒江、瓯江，福建闽江、九龙江，广东韩江、东江，海南南渡江、昌化江、万泉河，江西赣江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

9月22日上午，水利部组织防汛会商，滚动分析研判江南、华南等地雨情汛情形势，针对性安排部署强降雨洪水防御工作。会商后，水利部向浙江、福建、江西、广东、广西、海南等6省（自治区）水利部门及相关流域管理机构发出通知，要求从早从严从实从细做好本轮强降雨洪水防御工作。

一是强化监测预报预警。密切监视天气变化和雨情汛情发展，滚动预测预报，加密会商研判，及时发布预警。

二是科学调度水利工程。系统、科学、安全、精准调度流域防洪工程体系，在确保防洪安全的前提下，科学有序蓄水。

三是强化中小河流洪水防御。重点关注影响县城、乡镇（街道）、人口聚集社区的中小河流，加强堤防巡查防守，针对险工险段、穿堤建筑物、交叉河段、未达标堤防等薄弱环节加密巡查，提前做好抢险和危险区域人员转移准备，做到险情早发现、早处置。

四是强化山洪灾害防御。重点关注野外施工工区（工棚）、旅游景区、农家乐、民宿等山洪风险点位及区域，充分发挥山洪灾害监测预警系统作用，预警信息第一时间直达一线责任人和群众，落实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节和临灾预警“叫应”责任措施，确保群众生命安全。

五是确保水库安全度汛。切实落实中小水库“三个责任人”和“三个重点环节”，加强水库大坝巡查，细化险情应急处置措施，发现险情及时抢护，提前撤离危险区域人员。

六是确保在建工程度汛安全。夯实项目法人安全度汛首要责任和主管部门行业监管责任，全面摸排深基坑、高边坡、新建堤防、穿堤建筑物等关键点位，逐一落实安全度汛措施，确保施工人员和在建工程安全。

七是做好城市内涝防御。科学调度城市闸坝，保障城市骨干排水通道畅通，在城市易涝点、下沉式立交等低洼处预置排涝设施，及时抽排涝水，提醒地方政府及时撤离低洼地区、地下空间人员，防止受淹致灾。

根据24小时降雨预报，水利部向浙江、福建、广东、海南、四川、新疆等6省（自治区）发出“一省一单”靶向预警，提醒做好强降雨防范应对工作。

(责编：王震、吕骞)
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