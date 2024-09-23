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积极防御超强台风“摩羯” 广西强化预警巡查开展防汛救灾工作

2024年09月23日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电（欧阳易佳）台风“摩羯”是秋季登陆我国和在北部湾海面活动最强的台风，受其影响，广西桂南、桂西地区出现一次大范围暴雨洪水过程，郁江、左江及支流明江全线超警。其中郁江出现2024年第1号洪水，左江上游平而河凭祥市友谊镇河段出现20年一遇洪水，郁江南宁城区河段出现2001年以来实测最高水位。

台风逼近，9月5日，广西水利厅召开全区水利系统超强台风“摩羯”防御工作视频会议，部署受台风影响区域切实做好山洪灾害防御和水工程安全运行管理，强调抓好在建水利工程、高边坡渠道等重点区域强降雨防范，并于8时启动水利厅洪水防御四级应急响应，18时提升为三级响应。根据洪水防御形势，适时针对有关地市调整应急响应等级，针对北海、防城港、钦州等3市提升至二级。

“我们提前组织水文等部门研判流域水情，积极会商水利部、水利部珠江水利委员会，为应对洪水做好准备。”广西水利厅相关负责人介绍，强降雨期间，共发出11期调度通知，组织各地水利部门统筹采取水库、河道堤防、闸坝等水工程联合调度措施，减轻下游沿线防洪压力，防洪减灾效益显著。经初步计算，通过对郁江及其支流明江、左江、右江20座水库群实施联合调度，累计拦蓄洪量超过14亿立方米，降低南宁站洪峰水位2米左右。

据悉，此次台风过程，广西水利部门密切监视全区雨水情变化，加强会商分析研判，共发布洪水预警77次，各类水情服务信息专报280余期，编发重要水情短信118.6万余条，发布全网水情预警短信9次，受众超2420万人次；发布山洪灾害风险警报9期，山洪气象预警4期，暴雨防御警报2期，洪水防御警报5期，利用山洪平台发送山洪实时预警短信4万条，并电话“叫应”168次，防城港、崇左等地53人因预警及时、“叫应”有效、转移得当，避免了山洪灾害人员伤亡。

其中，针对左江流域，提前调度左江水利枢纽、山秀水库预泄腾库，调度左江支流明江那板水库防洪库容，累计拦蓄洪量达2.31亿立方米，降低洪峰水位1.1米，最大限度减轻了崇左市城区及宁明县城的防洪压力；针对右江流域，对百色水库实施拦蓄策略，累计拦蓄洪量6.3亿立方米，同时对澄碧河水库减小出库，调度鱼梁、那吉、金鸡滩等水库，错开左江洪峰；调度老口、邕宁航运枢纽和西津电站水库实施预泄腾库，腾出库容共计3.74亿立方米，降低江河底水，加快洪水宣泄，减轻对南宁壅水影响；郁江南宁站出峰回落后，对西津水库实施精细调度，降低郁江贵港段洪峰水位约0.2米，减少武思江新平水文站警戒水位以上持续时间约18个小时，为险情处置创造有利条件。

(责编：王震、吕骞)
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