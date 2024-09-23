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国家发改委：“两新”工作进展概括为“三个全面”

2024年09月23日11:14 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开专题发布会，介绍“两新”政策总体进展成效有关情况。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，这段时间各部门各地方通力合作，加力支持“两新”工作，工作进展可概括为“三个全面”。

第一，配套细则全面出台。在全国层面，加力支持“两新”的若干措施发布后，设备更新项目申报通知，以及工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等8个领域设备更新实施细则，汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个领域消费品以旧换新实施细则，这些配套举措已经全部印发实施。在地方层面，31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，都已经出台加力支持“两新”的实施方案，同时印发了各类地方配套实施细则，超过140份。运用超长期特别国债资金加力支持“两新”的政策体系已经构建完成，为今年乃至今后的工作打下了扎实的基础。

第二，国债资金全面下达。设备更新方面，国家发展改革委会同有关部门，按照“地方审核、国家复核”原则，优化支持方式，简化审批流程，筛选出了4600多个符合条件的设备更新项目，设备更新领域1500亿元国债资金已分2批全部按相关规定和程序安排到项目。消费品以旧换新方面，国家发展改革委会同财政部，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，合理确定资金支持规模，消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已于8月初开始全部下达到地方。

第三，支持政策全面启动。截至目前，各部门支持大规模设备更新和消费品以旧换新的10条加力措施已经全部启动，各地也配套出台了一系列细化落实举措。比如，北京、天津、上海等20个地区出台了个人消费者汽车置换更新政策。又比如，江苏、浙江、湖北等31个地区均已实施新的家电以旧换新补贴，京东、天猫、苏宁易购等电商平台全面参与家电以旧换新。

(责编：罗知之、吕骞)
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