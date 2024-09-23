人民网北京9月23日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开专题发布会，介绍“两新”政策总体进展成效有关情况。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，在各方面共同努力下，“两新”工作逐步取得明显成效，并还在不断显现，可以用“五个有力”来概括。

第一，有力拉动了投资增长。设备更新政策持续推进，有效调动了经营主体更新生产、用能、电梯等各类设备的积极性。前8个月，设备工器具购置投资增长16.8%，增速比全部固定资产投资（不含农户）高13.4个百分点，对全部投资增长的贡献率达到64.2%，比前7个月提高3.5个百分点，说明加力政策实施后，8月份的拉动效果更加明显。

第二，有力释放了消费潜力。各地以旧换新政策陆续落地，带动重点消费品销售明显上涨。比如，中国汽车流通协会数据显示，8月份全国乘用车零售量为190.5万辆，环比大幅增长10.8%；其中，非常亮眼的是新能源汽车零售量为102.7万辆，环比大幅增长17%。又如，国家统计局数据显示，家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。从平台和卖场情况看，近期家电以旧换新消费快速增长，8月26日至9月21日，京东平台冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等家电产品销售额同比分别增长128.8%、86.3%、130.6%、240.5%、52.2%，这五类电器的增速最少增长52.2%，增速非常明显；9月1日至21日，苏宁易购全国经营门店客流量提升一倍，电脑、空调的销售额分别实现了近300%和100%的快速增长。这两家企业的数据能够非常直观地反映出“两新”政策的显著效应。

第三，有力促进了产业发展。“两新”工作持续激发需求潜力，相关政策效应正在向供给部门传导，推动设备制造、汽车、家电等行业生产较快增长。以交通、通信等设备更新重点领域为例，8月份，船舶及相关装置、城市轨道交通设备、通信设备等制造行业增加值同比分别增长23%、17.1%、10.3%；家用洗衣机、智能电视、家用电冰箱等产品产量也都实现了较快增长。同时还要看到，不少企业看好“两新”领域发展前景，增加了设备制造、消费品生产等领域投资。前8个月，装备制造业、消费品制造业、原材料制造业投资分别增长10%、14.9%、9%。

第四，有力提升了民生福祉。解决群众急难愁盼问题、改善居民生活环境，是“两新”工作的重要落脚点。在这方面，我们会同有关地方和部门开展了大量工作。比如，聚焦建筑市政短板领域、薄弱环节，推动各地扎实开展住宅老旧电梯更新、环境基础设施更新。前8个月，与市政建设密切相关的电力热力燃气及水生产供应业投资增长23.5%。又如，聚焦提升教育、医疗、文旅等领域公共服务质量，深入推进社会领域设备更新，智慧文旅等改造提升全面推进。我们注意到，近期央视深入采访报道了医院彩超机、CT机更新以及国家图书馆迎来设施新升级等，有很多典型案例，非常生动地展现了“两新”政策的落地情况。

第五，有力支撑了绿色转型。“两新”工作的重要目标，就是通过使用更多更加节能低碳的产品，降低生产成本、提高生活质量，助力推动经济社会发展全面绿色转型。在“两新”政策带动下，新能源汽车产业增势较好，8月份，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%。节能家电零售快速增长，据初步统计，8月26日至9月8日全国1级能效冰箱、空调、洗衣机、电视机、燃气热水器线上销售额分别同比增长54.6%、140.2%、31.8%、396.2%、78.41%，增速大幅快于同品类家电整体水平。与此同时，回收循环利用行动、标准提升行动也取得积极进展，前8个月，全国新增智能化社区废旧物资回收设施5900多个，报废汽车回收量421万辆，同比增长42.4%。重点领域标准加快制订、修订，为深化绿色转型提供了更加有力的支撑。

(责编：罗知之、吕骞)

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