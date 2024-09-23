原标题：国内首条自动化磁流变减振器产线科亿国际下线

由清华大学苏州汽车研究院、意大利米兰理工大学、北京全媒体数字科技促进会等联合举办的2024汽车磁流变悬架技术国际研讨会，9月19日在浙江嘉兴市南湖区成功举办。同时，中国第一条面向汽车前装的40万支自动化磁流变减振器产线在科亿国际嘉兴基地正式下线；这标志着自主创新研发生产的磁流变智能悬架系统已成为我国汽车智能底盘在国际上领跑的关键技术。

随着汽车智能化、电动化的发展趋势，汽车驾乘体验愈发得到关注，与之伴随的是新一代智能悬架成为“汽车舒适性与操控性”发展的必然趋势；磁流变悬架也在从过去的高端车专属，逐渐变为智能汽车的普及产品。

清华大学苏州汽车研究院院长成波介绍，磁流变智能悬架可实时根据汽车的运动状态、路面状况以及载荷等参数的变化，对车辆悬架的阻尼和刚度进行动态地自适应调节，更能满足消费者对驾乘体验的追求。而作为基于清华大学车辆学院磁流变悬架技术团队和米兰理工大学自动化系SH-ADD悬架控制技术研发、由清华大学苏州汽车研究院孵化的自主创新企业，科亿国际已成为国际上唯一具有完整磁流变液+磁流变减震器+悬架控制ECU+应用层软件技术链及产业链和量产能力的智能悬架系统供应商。

国际知名教授专家、意大利米兰理工大学Sergio Matteo Savaresi教授在国际智能悬架控制发展报告中指出，电控智能悬架将越来越被未来自动驾驶出行所需要。国际知名Miride公司CEO Chiara的主旨报告指出，磁流变智能悬架的技术优势是在已知的智能悬架中实现最快的实时感知和控制速度，反应速度可达每秒钟1000次；系统由电磁线圈控制磁场来改变磁流变液链化能够产生的阻尼力，阻尼调节范围大幅提升，低噪音、快响应、高耐久，抗俯仰、侧倾效果提升50%，是目前已知的响应最快的主动悬架；独有的SH-ADD控制算法在法拉利、保时捷等世界顶尖跑车上经过验证；其技术特性是通过毫秒级感知与控制车身姿态，达成整车极致驾乘体验。

清华大学常聘教授、科亿国际董事长危银涛表示，当今汽车正迈向动力电动化和底盘智能化的革命，汽车的高驾乘体验成为了智能电动化出行时代的核心竞争要素，面对我国智能底盘关键技术自主可控战略下的紧迫而巨大的需求，团队有一种让车辆的腿、脚、手更加智能、更加灵巧、更加舒适与更加安全的行业和社会责任；为践行这一责任，作为国内磁流变智能悬架领域的先行者，科亿国际十年磨一剑实现核心产品全栈自研，将以国内首条自动化磁流变减振器生产线以及国内首条自动化磁流变液生产线的下线为新起点，推动中国磁流变智能悬架在全球汽车市场不断做大做强，行稳致远。

(责编：董童、李源)

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