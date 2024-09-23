人民网北京9月23日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开专题发布会，介绍“两新”政策总体进展成效有关情况。人民银行信贷市场司司长彭立峰在会上表示，企业在设备更新中的融资需求主要由银行贷款满足，人民银行通过再贷款政策工具给予支持。政策实施以来，70%的资金支持中小企业。

今年4月，人民银行会同国家发改委等部门创设了科技创新和技术改造再贷款，规模5000亿元，利率1.75%。其中，安排1000亿元额度支持初创期、成长期科技型中小企业“首贷”；安排4000亿元额度专项支持重点领域设备更新和技术改造项目，并强调优先支持中小企业申报的相关项目。

政策实施以来，相关部门认真组织项目遴选，累计向银行机构推送3批次、1.3万个备选项目；人民银行等部门指导银行机构建立专项工作机制，加强资源保障，加快对接尽调，按照市场化原则加大对项目融资的信贷支持。相关工作取得积极进展，推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的“全覆盖”，累计签约贷款金额2300亿元，加权平均利率3.1%，比1年期LPR利率（3.35%）还低25个基点，有力支持了重点领域技术改造和设备更新项目的实施。

同时，人民银行持续推动做好科技金融、绿色金融、普惠金融大文章等有关工作，为中小企业融资营造良好的金融环境。比如，联合国家发改委等部门出台《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，加强科技型企业全生命周期金融服务。发挥碳减排支持工具、普惠小微贷款支持工具作用，新增支农支小再贷款额度1000亿元，激励引导金融机构加力支持中小企业发展和绿色低碳转型。截至今年8月末，科技型中小企业贷款、普惠小微贷款分别同比增长21%、16%，均显著高于同期各项贷款增速。

下一步，人民银行将联合国家发改委等部门进一步加大对银行机构和地方政府的指导督促力度，通过加快贷款项目的土地、规划、环保、安全等证照办理进度，将更多民营企业、中小企业、涉农主体的项目纳入备选清单，加大融资担保和风险补偿支持力度等措施，用好用足科技创新和技术改造再贷款，大力支持重点领域技术改造和设备更新项目；完善金融“五篇大文章”政策体系，丰富适应广大中小企业需求的专属金融产品，不断提升对中小企业金融支持的强度、覆盖面和适配性。

(责编：罗知之、吕骞)

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