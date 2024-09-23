原标题：首批哪吒X在香港交付 哪吒汽车加速香港渠道拓展

9月22日，哪吒汽车在香港举办首批哪吒X交付仪式，开启首批交付。哪吒汽车创始人兼董事长方运舟表示：“作为新能源汽车产业的‘链主’，哪吒汽车不仅承担以‘技术出海’带动当地全产业链的共同发展的责任，更积极履行社会责任，致力于培育下一代科技人才。” 聚焦产品和前瞻科技，哪吒汽车将不断吸纳有关专才来港发展，通过产业联动效应推动智能汽车不断进化，引领未来科技发展趋势。

据了解，针对香港用户需求，哪吒X搭载15.6英寸高清触摸显示屏幕支持 Apple CarPlay，轻松整合车内大部分控制功能。同时，车载系统还支持智能语音助手，并具L2 级别的智能驾驶辅助能力，协助驾驶者轻松处理各种路面状况，尽享智能电动驾驶体验，与充满创造力的香港用户一起探索未来出行的无限可能。

随着消费者需求增长，哪吒汽车在香港渠道加速拓展，5月，香港首店顺利开业，第四季度将增设多个销售据点，10月将铺设两个新的销售渠道，进一步加强品牌在香港电动车市场地位。

(责编：董童、李源)

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