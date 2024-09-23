“呦呵，大豆白米花生，茶油核桃木……”国家大剧院的艺术家在丹江口唱响了原创民族歌剧《运河谣》选段，一位奶奶牵着孙女的手，指着台上的演唱者轻声问道：“你喜欢看吗？我们小地方的人，家门口看国家大剧院演出的机会不多。”奶奶脸上露出欢快笑容。这一幕，正是中国人寿创新文化振兴帮扶，助推繁荣发展乡村文化的最新成果。

民族要复兴，乡村必振兴。近年来，国有大型金融机构中国人寿积极学习运用“千万工程”经验，全系统选派1100余名挂职帮扶干部深入全国1120余处定点帮扶的县、乡镇和乡村，围绕“五大振兴”，多措并举探索乡村振兴“新路子”，集中力量推进帮扶工作打开“新局面”。

守护乡村文化“传承路”

乡村振兴既要塑形也要铸魂。为进一步传承和弘扬当地文化，使更多优质文化资源能够直达基层，推动乡村焕发文明新气象，中国人寿聚焦五大振兴之一的文化振兴，创新拓展乡村振兴及定点帮扶工作内容，携手战略合作伙伴国家大剧院，组织百余名艺术家赴丹江口、郧西开展“文化振兴公益行”活动，先后举办三场公益演出和两场艺术公开课，为3000余名当地观众、学生带来了难忘的艺术体验。

中国人寿集团副总裁黄本尧表示，此次活动为乡亲们送上一份精神食粮，也是在既往支持的基础上创新开展文化帮扶，让文化成为推动乡村振兴、促进社会和谐的重要力量，更是致敬和回馈当地人民守水护水的奋斗与付出。

国家大剧院艺术家们与库区“最美守水人”代表 带来合唱《我和我的祖国》。（受访者供图）

2024年是南水北调中线工程全线通水十周年。作为南水北调的重要水源地，十年以来丹江口水库向北方地区送水超660亿立方米，直接受益人口超1亿人。此次活动邀请了环保志愿者、最美守水人、移民村群众、乡村振兴基层干部代表，以及广大群众现场观看，充分彰显了首都北京对水源地人民的深情厚爱。

除了此次文化振兴公益行，中国人寿还自2019年起创新开展“百校体育帮扶计划”，通过捐赠运动器材装备、选派体育大学生志愿支教、组织专业篮球集训和联赛等多种方式，持续提高乡村小学的体育教育水平，已累计惠及全国917所乡村学校，受益学生高达85万人次。

迈向产业兴旺“发展路”

走进丹江口的一轻食品（丹江口）产业园，满眼皆是北京老牌汽水北冰洋和丹江口柑橘元素带来的明亮橙色。在生产车间内，HPP桔汁生产线、天然饮用水生产线、无菌茶饮料生产线井然有序，令人眼前一亮。

丹江口是我国北缘最大的优质柑橘生产基地，温润的季风气候、优越的地理条件和纯净的汉江水造就了当地柑橘酸甜多汁、果肉鲜嫩的口感。但受困于道路设施、物流条件、市场竞争等多重因素，当地柑橘经常积压滞销。2021年起，中国人寿升级帮扶举措，从过去助力外销，转向探索引进企业就地“消化”柑橘，瞄准饮料生产头部企业，大力支持丹江口开展招商工作，于2022年9月成功引入北京一轻食品公司，全力打造北京一轻食品（丹江口）产业园。

一轻食品（丹江口）产业园解决当地就业上百人，促进了当地柑橘及茶叶产业振兴。图为园区内的无菌茶饮料生产线。（受访者供图）

据一轻食品（丹江口）有限公司总经理尹海勇介绍，2024年，公司预计将采购丹江口本地鲜橘5万吨，占丹江口柑橘总产量近三分之一，生产鲜桔原浆2万吨，可以有效缓解柑橘滞销难题。中国人寿选派丹江口挂职干部表示，期望将丹江口打造为知名食品饮料企业聚集地，并带动形成物流、冷链、包装等附加产业集群，以此吸引更多年轻人回归故乡。

近年来，中国人寿发挥资源优势，多措并举持续为定点帮扶县产业可持续发展提供助力。调研期间，在丹江口“草莓小镇”蒿坪镇，远道而来的沈阳农业大学草莓团队高级实验师吴迪正在紧盯一套草莓分选机的安装：“这是中国人寿最新捐资购买的设备，有了这套设备，我们能更好地为胖东来等商超供货了。”2022年起，中国人寿在当地推动运营中国人寿·沈阳农业大学产学研一体化基地，吴迪和团队的学生们成为草莓小镇的常客，在基地内发展起草莓种质资源保护、育种、工厂化育苗、鲜果生产、草莓苗市场销售等全产业链，吴迪也被丹江口市聘任为“乡村振兴特聘专家”，培训当地农户，传授先进种植理念和技术。目前，蒿坪镇发展草莓育苗产业近400亩，可提供优质品种草莓种苗300余万株，基地每年可为当地留守群众提供岗位100余个，培训2000人次。

在郧西县土门镇，中国人寿捐资200余万元支持当地名优水产苗种繁育基地建设，新建恒温育苗培苗车间，实现更加精细化培苗。繁育基地的相关负责人介绍，恒温育苗培苗车间让鱼苗的存活率更高了。目前，基地的翘嘴鲌年规模繁育能力达10亿尾以上，成为鄂西北规模最大的苗种繁育基地。

此外，中国人寿还引入现代金融理念及投融资模式，联合郧西县政府创新成立“国寿（郧西）乡村振兴基金”，将产生收益用于对教育、乡村医护工作者、乡村振兴创业带头人、返乡青年创设的产业等多方资助，进一步激发郧西县在外学子和务工青年返乡创业热情。

畅通消费帮扶“富民路”

茶叶是郧西的六大产业之一。这里茶场多、茶叶质量好，但由于缺乏技术和品牌，茶叶经营困难。为解决茶叶的销售通路问题，从2019年起，中国人寿融合郧西七夕文化，帮助当地茶叶打造“国寿七夕茶”品牌，率先在系统内推广销售。2019至2023年，“国寿七夕茶”累计销售2.4万余斤，实现销售额1300余万元，带动1850户低收入家庭增收600余万元。在此基础上，中国人寿还创新消费帮扶模式，联合原本经营困难的郧西国有茶厂神雾岭茶厂，推出“茶园认种”项目，吸引公司销售人员前来神雾岭认种一亩茶园，并获得定制化茶叶产品，这给郧西茶叶推广注入了新活力。

“国寿七夕茶”神雾岭生产基地内，采茶工穿梭其间头戴草帽，手挎竹篓，手法娴熟地采摘鲜嫩的茶叶。（受访者供图）

据不完全统计，截至2024年8月底，“国寿七夕茶”生产基地已成功带动全县13个乡镇以及周边省份乡镇的460余人投身采茶短工岗位，另有近160人长期从事采茶工作，该部分群体户均增收已超过3000元。

谱写金融赋能“惠民路”

除做好定点帮扶工作外，中国人寿也始终聚焦发挥业务功能作用，扎实推进金融帮扶，为乡村浇灌出一片片希望的田野。

保险领域，2024年上半年，中国人寿集团旗下寿险公司涉农保险业务承保农村人口1.81亿人次，提供风险保障超50万亿元；财险公司已为约976万户次农户提供风险保障约3800亿元。

投资领域，公司将保险资金支持乡村振兴作为落实中央决策部署、服务国家战略实施、发展普惠金融的重要举措、重点领域加以推进。2024年上半年全集团保险资金支持乡村振兴存量投资规模超1300亿元，较年初增长34%。

银行领域，集团成员单位广发银行进一步加大涉农信贷投放力度，强化农业强国金融供给。2024年上半年，全行涉农贷款余额超1829亿元，普惠型涉农贷款余额约254亿元，粮食重点领域贷款余额较年初增长超32亿元。

中国人寿相关负责人表示，未来，公司将持续在发挥业务功能作用的基础上，坚持精准施策，通过创新优化各类工作举措，全力以赴打好乡村振兴“持久战”，多点发力下好帮扶“一盘棋”，为推进农业农村现代化，建设农业强国贡献国寿智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)

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