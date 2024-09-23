原标题：转转全资收购红布林，整合奢侈品鉴定能力助力多品类发展

继2022年战略投资红布林后，二手电商平台转转宣布对其进行全资收购。这是二手电商领域近年来不多见的并购，上一次较大并购还要追溯到2020年上半年转转合并找靓机。

作为二手电商C2B2C模式下的头号玩家，转转对二手商品进行质检和分类分级，希望通过居间服务将非标的二手商品标准化。而红布林是二手奢侈品垂直领域的头部平台，同样是C2B2C模式，其积累了多年的二手奢侈品鉴定、评级和定价能力将逐步整合进转转，提升转转“官方验”的多品类质检水平。

双方并未披露此次并购金额，但考虑到此前转转曾1亿美元入股红布林，可以推算出转转收购红布林股权的总金额远超过1亿美元。

此次并购，也意味着转转多品类业务将提速。转转和找靓机此前都以手机见长，这几年在逐步发展3C数码、摄影摄像、图书、乐器等其他品类，共计百余种。未来，双方将全面打通，实现基础能力复用和用户群互补，让转转的多品类战略具有更大想象力。

双方履约能力打通 转转门店及上门业务赋能红布林

9月23日，转转和红布林联合宣布“在一起”。双方公告显示，未来将完全整合，推动二手奢侈品和时尚商品市场发展。据了解，整合主要包括中后台系统和履约能力的打通，包括红布林复用转转的上门及门店体系。

红布林创办于2017年，两年前获得转转集团1亿美元的战略投资，成为二手奢侈品领域迄今为止最大的单笔融资，转转亦成为红布林的重要股东之一。在过去的两年里，双方敏捷发展，在各自优势领域都实现了迅速增长。

随着转转服务能力的逐步提升，尤其服务网络的持续搭建，双方意识到基础能力和系统可以共用，以提高效率让二手时尚事业更好地服务消费者，于是有了此次整合。转转集团CEO黄炜表示，这将更有利于实现规模效应，达到“1+1>2”的效果。

整合后，两个平台在转转集团下将承担不同的定位。黄炜介绍，转转将继续走综合的、多品类交易平台路线，通过整合红布林在二手奢侈品领域专业的鉴定能力，提升转转“官方验”多品类鉴定水平，从而不断促进转转在多个商品类别的业务拓展。

转转集团联合创始人、COO兼红布林CEO胡伟琨则表示，红布林将继续保持品牌和APP独立运营，转转通过共享基础能力和网络，增强红布林的服务能力，以便更好地服务对中高端奢侈品有需求的消费者。

红布林公告还显示，徐薇将不再担任红布林CEO，在一段时间内转任顾问，协助向新的战略过渡。

双方质检能力打通，红布林奢侈品鉴定接入转转“官方验”

转转非常看重红布林在二手奢侈品领域积累多年及经验丰富的鉴定能力，这也被黄炜称为“具有独特壁垒”。转转希望将其与“官方验”整合，以提升转转多品类鉴定水平。

和转转擅长的3C数码产品侧重于性能检测不同，奢侈品鉴定的核心主要是验真假。基于此，红布林通过近8年来的海量数据，搭建了一套完善的二手奢侈品鉴定智能化系统，并通过专人专岗的方式及复检流程等，以提高鉴定准确性。目前，红布林拥有一支近百人的专业鉴定师团队，其中不乏鉴定量超过十万件的资深鉴定师。

据红布林首席鉴定师梁辰介绍，专人专岗是指针对不同品类的奢侈品，定向培养不同能力模型的鉴定师，比如包袋鉴定师只鉴定包袋，鞋服鉴定师只鉴定鞋服，以提高鉴定的准确度和效率。针对高风险商品红布林会进行复审甚至三重鉴定，以降低误差率。

在梁辰看来，二手奢侈品鉴定中最重要的是交易数据的累积效应。经过8年的交易数据沉淀，红布林不仅建设了包括鉴定日志、鉴定点知识库等数字化鉴定工具，而且创建了基于大数据的奢侈品定价系统和“中古年份换算”系统，后者可以通过对商品的序列号的识别，换算出某个商品相应的生产年份。

基于平台的交易规模和行业领先的鉴定能力，红布林也在参与起草多项二手奢侈品鉴定行业标准和国家标准，以推动业内的标准化建设。

基于商品信任赢得用户信任，转转多品类战略将提速

并购红布林标志着转转在多品类发展上迈出了重要一步。可以预见的是，这几年增速不错的转转，未来将大力发展其多品类战略，并拓展更多业务模式。

与找靓机合并，确立了新转转集团在二手手机3C交易的领先优势。在此基础上，转转逐步转向多品类、多模式发展，目前平台交易品类超过100种。转转此前发布的数据显示，今年7-8月暑期，电吉他交易订单量环比增长207%，网球拍交易订单量环比增长83%，摄像机交易订单量环比增长58%；8月下旬国产游戏《黑神话：悟空》上线期间，二手PS5交易量日环比增长128%、显卡成交量日环比增长104%。

转转坚持“通过构建商品信任赢得用户信任”这条路线，沉淀了较强的质检和履约能力，从而使拓展更多商品品类的二手交易成为可能。据胡伟琨介绍，转转长期可持续运营的核心是“能否持续保证商品信任的交付”。对于转转的买家来说，不用管卖家是谁、卖家靠不靠谱、卖家的信用等级怎么样，只要相信商品经过了转转的质检和分类分级以后，它是更加靠谱的，并且转转对此是负责的。

胡伟琨认为，基于对商品本身的信任，用户会选择信任转转平台。而这种信任关系，不局限于某一特定品类，可以广泛应用于各类商品，进而促进转转业务的多元化发展。

(责编：董童、李源)

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