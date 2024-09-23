9月20日至9月23日，以“智造世界·创造美好”为主题的2024世界制造业大会在安徽省合肥市举办。本届世界制造业大会总展览面积达2万平方米，展示了人形机器人、无人机、新能源智能网联汽车等前沿技术与新产品。

2024世界制造业大会东超科技展台。（受访者供图）

新型显示材料制造企业东超科技连续第五年受邀参会，携空中成像技术领域先进的光学材料及其集成产品亮相。大会现场，东超科技“空中成像AI机器人”“空中成像互动展示屏”赚足了眼球。东超科技负责人表示，产品均应用到“无介质空中悬浮成像”技术，又称“可交互空中成像”技术。它可以把影像从屏幕、载体中剥离出来，直接于空中呈现，同时具备直接的交互性，破解了传统VR场景“虚像、不可交互、裸眼不可见、空中画面不清晰”等痛点，真正将众多的科幻电影场景带入现实的生产生活。

据介绍，空中成像技术将传统的显示方式从屏幕和投影墙拓展到空中，提供了一种全新的、直观的人机交互体验，具备实用性和创新性两大优势。“实用性”体现在可将传统实体屏幕信息投射在空中精准操作，避免接触式交叉感染风险；“创新性”具体体现在其科技含量高、空中互动性强、视觉冲击力大等优势，将为传统产业的屏显转型升级提供高性价比的替代选项。

“未来，虚拟现实等前沿技术将继续推动数字经济和服务贸易发展转型。作为全球虚拟现实技术的先锋，东超科技将抓住机遇，不断创新，助力中国企业在国际舞台上取得更好成绩。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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