人民网北京9月23日电 （记者王震）今日，国家发展改革委召开专题发布会，介绍“两新”政策总体进展成效有关情况。财政部经济建设司副司长赵长胜在会上表示，政策效果是预算资金管理需要重点关注的内容，在中央资金支持引导下，企业和消费者投资消费积极性得到调动，各领域“两新”政策成效逐步显现。

赵长胜指出，从各地上报的情况来看，各地财政部门积极配合发展改革部门和行业主管部门，及时做好政策谋划和资金保障，推动加力支持“两新”政策尽快落地见效。

一是加大地方配套资金投入力度。《若干措施》明确，有关资金按照总体9:1的原则实行央地共担。各省级财政部门积极安排配套资金，确保地方负担部分落实到位，部分地区还根据实际情况，因地制宜加大地方资金配套负担比例，如，青海省在中央政策外，出台省级消费品以旧换新政策，并增加安排省级配套资金支持，加力推动“两新”工作。

二是因地制宜创新工作举措。各省财政部门积极配合省级有关部门，分领域摸清底数，据实测算资金需求，并结合实际，聚焦企业和群众反响热烈、呼声较高的领域，加大投入力度，激发投资消费潜能。如，四川省每年新增30亿元，对工业领域设备升级、绿色低碳、安全生产等项目予以支持；浙江省新增支持家庭适老化改造消费补贴政策，对老年人家庭购置符合条件的物品和材料，给予50%和60%的分档补贴，补贴金额最高可达2万元。

三是多措并举优化服务流程。各地均积极发布指引手册、补贴指南、开通咨询热线，及时回应消费者关切，并从商家和消费者两端发力简化流程，确保政策直达快享。如，北京市对家电和智能家居，采取“立购立减”的方式实现“优惠直达”，切实提高群众获得感，并创新资金兑付流程，在确保资金使用安全基础上，对参与活动的商家，采取“预拨+清算”等方式加快资金兑付，切实减轻商家垫资的压力。

截至目前，各地资金使用兑付进度不断提速，各品类消费品补贴资金兑付得到有效保障。在中央资金支持引导下，企业和消费者投资消费积极性得到调动，各领域政策成效逐步显现。如，湖北省加力支持“两新”政策实施以来，汽车、家电等大宗消费品以旧换新需求旺盛，全省家用电器店累计交易额比上年同期增长50%；浙江省汽车以旧换新需求大幅增长，当前日均申请量约2100辆，是加力支持“两新”政策发布前一周的近三倍，平均每日补贴资金兑付需求超过4000万元。

下一步，财政部将持续督促各地加快资金使用兑付，强化资金跟踪问效，最大范围、最大力度地释放投资消费潜力。

(责编：王震、吕骞)

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