人民网北京9月23日电 （记者李栋）近年来，随着我国网球健儿在国际赛场屡创佳绩，国民对于网球运动的关注度与参与热情持续提升。作为一项集文化性、社交性、全球性于一体的运动，网球运动的发展正加速带动文体等各领域融合。

9月23日至10月6日，2024中国网球公开赛将在北京举行。如何借助赛事进一步推动文体融合，助力倡导健康新理念，成为业内关注的方向。日前，霸王茶姬与中国网球公开赛在国家网球中心正式签约，成为中国网球公开赛独家合作伙伴。据介绍，作为中网合作的首个现制茶饮品牌，双方将通过此次合作，共同推广网球运动，传递健康茶饮新理念，助力普及健康生活方式。

谈及双方合作的目标，霸王茶姬北京子公司副总经理王子康表示，这是健康生活方式的倡导者与传播者之间的携手，双方期待通过这次合作，让更多消费者、体育爱好者了解健康茶饮的理念，传递现代东方茶的魅力。

北京中国网球公开赛体育推广有限公司首席品牌营销官兼品牌营销中心总经理吴雅南表示，期待借助中国网球公开赛这一国际化赛事平台，将霸王茶姬所代表的健康茶饮理念传递给全球观众，让更多人在享受网球运动带来的激情与快乐的同时，也能感受到来自东方文化的独特韵味与现代健康生活的魅力。

据了解，2024中国网球公开赛赛事期间，霸王茶姬“一起合拍”主题快闪店将亮相国家网球中心，除了让消费者感受网球运动的乐趣外，同时借助中网赛事“以茶会友”，给现场球迷带来更多元的体验。

(责编：郝帅、吕骞)

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