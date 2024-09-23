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能源转型“绿”意盎然 释放经济发展生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年09月23日14:29 | 来源：人民网
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近年来，我国能源转型“绿”意盎然，为高质量发展注入了强劲新动能。从风力发电、水力发电的广泛布局，到光伏产业的迅猛崛起和新能源技术的广泛应用，一系列能源转型实践项目在全国各地生根发芽，我国能源结构不断优化升级，绿色低碳转型持续深入发展。

近年来，新增清洁能源发电量持续增加，中国能源含“绿”量不断提升。近期，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书，全面介绍十年来中国能源转型取得的历史性成就。数据显示，2023年，中国清洁能源消费比重达到26.4%，较2013年提高10.9个百分点，煤炭消费比重累计下降12.1个百分点。清洁能源发电量约3.8万亿千瓦时，占总发电量比重为39.7%，比2013年提高了15个百分点左右。

国家能源局最新数据显示，2024年8月，全国交易绿证2357万个（其中随绿电交易绿证986万个）；截至2024年8月底，全国累计交易绿证3.14亿个（其中随绿电交易绿证1.64亿个）。

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节，各地能源绿色转型步伐不断加快。在山东济南，一家电力公司打造的“零碳智慧园区”成为亮点，园区内建筑屋顶光伏板排列整齐，日均发电量跃升至20万度，有效削减了园区内的碳排放量，成为“绿色典范”。在新疆达坂城地区，当地依托得天独厚的风能资源，成功建造大规模的风电场，年发电量预计突破3亿千瓦时，为经济发展注入了强劲动力。

近年来，我国清洁能源体系构建驶入快车道。国家能源局相关负责人介绍，2023年中国能源转型投资达6760亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。2023年出口的风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约8.1亿吨。

“中国的新能源产业不仅丰富了全球供给，推动降低了全球能源转型成本，也为全球绿色转型和应对气候变化作出了重要贡献。”上述负责人说。

官方数据显示，截至2023年底，我国风电与光伏发电装机规模较十年前激增十倍，清洁能源发电占比已达总装机的58.2%，每三度电中就有一度来自绿色能源，标志着能源清洁高效利用迈上了新台阶。

在湖北随州，世界首个县域级100%新能源新型电力系统的成功落地，实现了广水市超20万人口的独立新能源供电，展现了未来电网的新形态；在河北平山县，营里乡的光储一体化发电系统及其构网型逆变器，进一步提升了分布式光伏发电的稳定性和灵活性，不仅有效应对了光伏发电的间歇性问题，还优化了能源配置，为分布式能源的发展开辟了新路径；山西阳泉的低瓦斯浓度利用项目，每年减排二氧化碳24万吨，在减少碳排放、节约标煤方面取得了显著成效，实现经济效益与环保效益的双赢。

清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政表示，能源绿色低碳转型并非简单的能源替代，而是需要化石能源与可再生能源的协同配合，在保障能源安全的前提下，以最优经济成本实现安全可靠的有序替代。

近些年，我国能源转型实现新跨越新突破。“要保持好经济社会发展安全和绿色转型之间的平衡，建立起既保障经济社会发展，又促进可再生能源快速增长和大规模应用的能源安全体系。”李政说。

(责编：郝帅、吕骞)
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