人民网记者 乔雪峰

交通是国民经济的基础性、先导性、战略性产业，是经济社会发展的重要支撑和强力引擎。加快交通强国建设对于推动我国经济社会高质量发展、构建新发展格局具有重大意义。

近年来，党中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等一系列规划文件，我国交通运输综合实力又实现了大幅跃升，向人民满意、保障有力、世界前列的目标迈进了一大步。

近日，中国交通运输协会会长胡亚东在助力交通强国建设研讨会暨交通强国优秀案例发布仪式上表示，新中国成立以来，经过几代人的接续奋斗，我国交通运输事业取得了举世瞩目的辉煌成就，各种运输方式从各自发展逐步转向互联互通、融合发展，综合立体交通网络初步形成，实现了对经济社会发展从“瓶颈制约”到“总体缓解”再到“基本适应”的转变。

胡亚东表示，今后一段时间，加快建设交通强国将是交通领域的一项重要工作，需要以全球的视野、创新的思维和务实的态度，不断探索、勇于实践、持续优化。

胡亚东进一步指出，加快新时代交通强国建设，科技创新是不竭动力和关键支撑，因此需要加强科技创新和人才培养，积极推动交通运输领域的数字化转型和智能化升级，利用先进的信息技术和智能设备，提升交通基础设施的质量和效率，提高交通运输的效率和服务质量。

原交通部副部长、“老交通”智库主任胡希捷在研讨会上表示，党的十八大以来，我国交通运输事业发生了翻天覆地的变化，从高速公路的飞速发展，到高铁网络的日益完善；从航空运输的国际化布局，到水运航道的不断拓展；从智能交通的初步探索，到绿色交通的深入推进，我国交通事业正以前所未有的速度向前迈进，正加快从交通大国向交通强国迈进。

胡希捷指出，加快交通强国建设，需要以下几个方面下功夫：

一是要继续加大投入力度，完善交通网络布局，提高交通基础设施的建设和运营水平。二是要深化交通运输供给侧结构性改革，优化运输组织方式，提高运输效率。三是加强交通行业创新能力和竞争力，要积极引进和培育交通行业的创新人才和团队，加强科技创新和成果转化。四是推动交通领域绿色发展和可持续发展，推动交通行业转型升级和结构调整，实现交通领域的可持续发展。

交通运输部政研室二处处长蔡垚在研讨会上表示，交通运输是现代化产业体系的重要组成部分，也为其他各类产业发展提供不可或缺的物质基础和服务保障。

蔡垚表示，在交通运输跨区域和跨方式融合不断加强的基础上，推动设施、装备、服务等跨领域融合，建、管、养、运等跨环节融合，区域、城际、城乡等跨层级融合，交通运输与科技、金融、商贸等跨行业融合，通过产业体系的构建实现对内系统集成、对外融合共生，进一步拓展行业发展战略纵深。

北京交通大学博士生导师、中国交通运输经济研究中心主任欧国立表示，交通运输是数字化、网络化、智能化融合发展的重点行业，拥有广泛的北斗导航、5G、大数据、人工智能、互联网、区块链和超级计算应用场景，具有“广泛连接、紧密协同、个性化服务”特征，是实现“数实融合”的关键领域，也是促进数字新基建技术创新的重要抓手。

“数字交通作为数字经济的基础性支撑，能够助力稳投资、扩内需和增就业，促进经济高质量发展。”欧国立指出，交通与汽车、电子、软件等产业深度融合，能够形成跨界发展、共创共享的数字交通新兴产业，产生强大的新质生产力，推动数字经济迈上新台阶，促进经济结构转型升级。

(责编：郝帅、吕骞)

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