人民网北京9月23日电 （记者孙博洋）记者从中国质量检验协会（以下简称质检协会）了解到，在今年的全国“质量月”活动期间，质检协会开展了“企业质量诚信倡议”活动。

据质检协会会长陆国强介绍，此次“企业质量诚信倡议”活动中，千余家优秀标杆企业，作为各行业、各区域质量管理水平较高并在质量提升方面具有显著示范带动作用的代表，以“坚持质量第一，抓好质量提升；共筑质量诚信，建设质量强国”为主题，联合发出《2024年全国“质量月”企业质量诚信倡议书》（以下简称《倡议书》）。

《倡议书》中提出，倡议企业要共同率先做到：抓好质量提升行动，推进质量强国建设；加强企业质量管理，落实质量主体责任；发挥标杆引领作用，推动质量协同发展；坚守质量安全底线，推进质量共治共享。始终坚持质量第一，着力抓好质量变革；切实坚守质量诚信，扎实保障质量安全；注重夯实质量基础，着力推进质量发展。共同筑牢质量诚信，助推中国质量发展；发挥质量社会共治，唱响中国质量精神；推进建设质量强国，共创中国质量辉煌。

质检协会副会长王群表示，企业质量诚信倡议活动作为质检协会接续奋斗抓好质量宣传动员的品牌活动，不但着力树立一批质量标杆，而且也是引导全社会尤其是承担质量主体责任的企业树立质量第一的思想意识，大力开展质量提升行动，助力营造良好的高质量发展环境。

质检协会副会长、山东大学教授温德成表示，质量既反映一个国家的综合实力，也是企业核心竞争力的体现。他认为，唯有构筑质量安全，才能享受质量幸福。共筑质量诚信，既有助于激发市场活力、维护公平竞争，也有利于规范市场秩序、优化营商环境，更可以充分激发各类经营主体活力。

质检协会秘书长于丽君表示，在2024年全国“质量月”期间组织开展“企业质量诚信倡议”活动，不仅能够切实着力营造诚实守信、公平竞争的市场环境和良好的营商环境，而且可以引导企业提升产品和服务质量，形成自己独有的比较优势，大力营造质量提升和推动质量强国建设的良好社会氛围。

质检协会副秘书长李昭娴表示，质量提升，久久为功。共享质量生活，需要全社会共同努力。发挥质量诚信溯源等新技术新业态在质量提升中的作用，既能够通过消费者的选择倒逼供给质量提升，也可以提高全民质量意识，还将营造人人重视质量、人人享受质量的良好氛围，不断满足人民对美好生活需要的质量供给。

(责编：郝帅、吕骞)

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