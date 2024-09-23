原标题：前沿突破｜“白泽”学会藏语了！

人民中科与青海师范大学藏语智能信息处理及应用国家重点实验室正在共同创新藏语内容理解与应用技术，人民网人民中科“白泽”跨模态大模型与青海师范大学的“班智达”藏语识别与翻译引擎深度融合后，显著提升了“白泽”对藏语内容的理解和处理能力，为网络空间藏语内容处理提供了全新的技术路径。

双方在产品、技术等多方面展开了合作，重点聚焦于藏语网页数据汇集、藏语文字识别、翻译及跨模态内容分析等领域。目前，双方已成功建成网络空间藏汉语智能分析平台，并快速生成智能分析报告，有效填补了国内在藏语内容分析方面的空白。

人民中科与青海师范大学通过此次合作，在藏语智能信息处理领域取得了重要进展，推动了藏语内容理解技术的突破。下一阶段，双方将继续深化合作，不断拓展藏语智能信息处理技术的应用场景，为促进藏语言繁荣发展做出更大贡献。

人民中科（PeopleAI）由人民网与中科院自动化所共同发起设立，主要从事跨模态可信人工智能的研发和应用。公司面向国家重大需求，基于跨模态可信模型“白泽”的理解、搜索、生成等核心能力，为特定单位提供智能技术和服务。

(责编：赵竹青、吕骞)

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