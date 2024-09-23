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14天期逆回购利率下调10个基点至1.85%

2024年09月23日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者黄盛）中国人民银行发布公告表示，为维护季末银行体系流动性合理充裕，今日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作。其中，公开市场14天期逆回购操作利率为公开市场7天期逆回购操作利率加15个基点，两者分别为1.85%和1.70%。

 据了解，中国人民银行上次开展14天期逆回购的时间是今年2月9日，与此次间隔半年有余。相较上次，此次14天期逆回购操作利率下降了10个基点。

 “这主要是应对资金面季节性扰动。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向记者表示，随着国庆长假临近，叠加月底季末、国庆长假等短期扰动因素，金融机构对14天期流动性需求有所增加，中国人民银行灵活应对、积极呵护短期流动性。

中信证券首席经济学家明明表示，考虑到7月7天期逆回购操作利率下降了10个基点，所以此次14天期逆回购操作利率也跟随调整，并与7天期保持稳定利差。此举有助于稳定市场流动性供给，保持市场资金平稳运行。

“当前的主要政策利率是7天期逆回购利率。7月份7天期逆回购利率下调10个基点，在此之后，中国人民银行一直未开展14天期逆回购操作。目前着眼于‘十一’长假因素，在23日开展14天期逆回购操作属于补调，是政策利率体系联动调整的一部分，并非实施新的政策利率降息。”东方金诚首席宏观分析师王青对记者表示，在资金面较为平稳的背景下，近期中国人民银行持续实施大额逆回购操作，主要是为了对冲15日到期的5910亿中期借贷便利（MLF）以及税期走款等资金面波动。考虑到当前宏观政策将向稳增长方向持续用力，中国人民银行会引导市场流动性处于相对充裕状态。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，从往年来看，在国庆节前往往开展14天期逆回购操作，不仅有助于维护季末银行体系流动性合理充裕，而且有助于通过这种方式维护国庆节期间流动性合理充裕。同时，通过数量招标的方式实现流动性精准投放，提高货币政策调控的精准性。

也有业内人士表示，今年以来，中国人民银行调降多个政策利率工具的利率，有助于降低金融机构资金成本，推动金融机构降低贷款利率，促进社会综合融资成本稳中有降，加大金融支持服务实体经济力度，巩固经济回升向好态势。

(责编：郝帅、吕骞)
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