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我国对海洋新兴产业投入持续加大

2024年09月23日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）《中国海洋新兴产业指数报告2023》（简称“报告”）21日在2024海洋腐蚀防护产业大会上发布。报告显示，2023年中国新增海洋新兴产业相关企业1.9万余家，披露融资金额超190亿元人民币，中国对海洋新兴产业的投入持续加大。

报告表明，我国海洋新兴产业指数持续增长。监测数据显示，2023年海洋新兴产业指数为195，同比增长18.2%。全年新增企业1.9万余家，披露融资金额超过190亿元，研发活动人员、发明专利申请、招标数量、中标数量等同比均实现较大幅度增长。这表明，2023年海洋新兴产业对人力和科技创新的投入持续加大，工程项目加快推进，营商环境持续优化，企业数量稳步上升。

报告显示，中国的海洋新赛道不断拓展。海洋传统产业转型升级、海洋战略性新兴产业和海洋未来产业均更加活跃。绿色动力船舶科技创新能力大幅提升，近5年，中国的绿色动力船舶相关企业的申请专利数年均增长33.6%，科技创新能力大幅提升；中国的智能航运相关企业获融资次数同比增长37.5%，发明专利申请数量同比增长38.3%，产业发展迅速。

据悉，该报告由青岛市科学技术信息研究院、国家海洋信息中心等单位联合编制，通过人力投入、科创能力等4个维度构建研发人员数量、发明专利申请数量等10个指标的评价体系，监测评价中国海洋新兴产业及各指标的变化趋势。

(责编：赵竹青、吕骞)
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